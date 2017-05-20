申花VS上港首發:巨星群驗申花後防 柏佳駿缺陣北京新浪網 (2017-05-20 14:43)
5月20日，2017賽季中超聯賽繼續第10輪的爭奪，上海申花主場對陣上海上港，賽前雙方公佈了首發名單。申花方面莫雷諾和瓜林坐鎮中場，柏佳駿因傷缺席。上港方面，奧斯卡、胡爾克和埃爾克森三大外援將攜手考驗申花後防。具體名單如下：
上海申花首發：
門將：27-李帥
後衛：16-李運秋、3-李建濱、30-陶金、25-王林
中場：28-曹贇定、13-瓜林、10-莫雷諾、37-孫世林、29-徐駿敏
前鋒：17-馬丁斯
替補：5-王壽挺、7-毛劍卿、8-張璐、15-朱建榮、20-王贇、22-邱盛炯、39-叢震
上海上港首發：
門將：1-顏駿凌
後衛：3-王燊超、27-石柯、28-賀慣、23-傅歡
中場：9-埃爾克森、17-張華晨、8-奧斯卡、6-蔡慧康、7-武磊
前鋒：10-胡爾克
替補：2-張衛、5-汪佳捷、11-呂文君、15-林創益、18-張一、22-孫樂、33-韋世豪
主裁判：周剛
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
壓力 運動褲．運動褲 兒童．排汗運動褲．刷毛運動褲．輝武 運動褲．內裡 運動褲．運動褲．CS 運動褲．FILA 運動褲．Focus 運動褲．七分 運動褲．Champion 運動褲．厚棉 運動褲．大尺碼 運動褲．縮口 運動褲．Kitty 運動褲．慢跑運動褲．Lebron 運動褲．鋪棉 運動褲．ELLE 運動褲．排汗 運動褲．Fitch 運動褲．ManStyle 運動褲．polo 運動褲．韓版 運動褲．SNOOPY 運動褲．運動褲 束口．NISSEN 運動褲．運動褲 nike．mamaway 運動褲
- 【no!no!】藍光熱力除毛儀PRO5(霓虹粉送OSTER經典隨鮮瓶果
- 【女】HUNGRY SHOES -Miss babala系列 淑女小圓頭馬皮淺跟
- 【神回饋送DC扇 TECO東元】5-7坪變頻冷專分離式冷氣(MA32VC
- i-Rocks K60M全背光鋁合金機械電競鍵盤-Cherry茶軸
- aimerfeel 平口小洋裝聖誕套裝組
- 【dyson】Dyson Ball fluffy CY24(寶石藍)
- 【花蓮桑椹】桑椹原汁+桑椹果粒汁(共12瓶)
- 【AIPTEK】A100W WiFI傳輸微型投影機(120流明)
- 【神爪】卡固平面專用型車踏墊 - A 款
- SEIKO 4R35 王者之範精密機械錶(黑面) 4R35-00C0D
最佳陣32年最大尷尬 時代不同了or時代不行了?【北京新浪網】
超新星為何憤怒無緣最佳陣 他恐遭濃眉式悲劇【北京新浪網】
沒理由不學著做！不需要餓肚子的方式就能瘦下來【北京新浪網】
NBA【NOWnews今日新聞】
白領女青年中大樂透1545萬 怕丟全勤獎趕回上班【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》