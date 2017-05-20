5月20日，2017賽季中超聯賽繼續第10輪的爭奪，上海申花主場對陣上海上港，賽前雙方公佈了首發名單。申花方面莫雷諾和瓜林坐鎮中場，柏佳駿因傷缺席。上港方面，奧斯卡、胡爾克和埃爾克森三大外援將攜手考驗申花後防。具體名單如下：

上海申花首發：

門將：27-李帥

後衛：16-李運秋、3-李建濱、30-陶金、25-王林

中場：28-曹贇定、13-瓜林、10-莫雷諾、37-孫世林、29-徐駿敏

前鋒：17-馬丁斯

替補：5-王壽挺、7-毛劍卿、8-張璐、15-朱建榮、20-王贇、22-邱盛炯、39-叢震

上海上港首發：

門將：1-顏駿凌

後衛：3-王燊超、27-石柯、28-賀慣、23-傅歡

中場：9-埃爾克森、17-張華晨、8-奧斯卡、6-蔡慧康、7-武磊

前鋒：10-胡爾克

替補：2-張衛、5-汪佳捷、11-呂文君、15-林創益、18-張一、22-孫樂、33-韋世豪

主裁判：周剛