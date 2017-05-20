小炮智能昨日發揮出彩，首日上線的芬蘭超勝平負預測6中6，法乙勝平負10中7大小球10中8。周六德甲迎來收官大戰，小炮近期法甲勝平負預測10中8，德甲勝平負10中7，德甲亞盤10中7，諸位彩友不妨重點關注。[新浪小炮智能預測全球足彩+NBA][下載大數據APP]

戰績回顧：芬蘭超勝平負6推全紅 法乙準確率高

昨天是小炮首次推薦芬蘭超比賽，沒想到一上來就取得了開門紅，勝平負預測6中6，其中包括瑪麗港3.1的高額平賠，國際圖爾庫3.30負賠，庫普斯3.1高負賠獎金成色十足。大小球小炮只推了4場，命中其中3場；亞盤6中4同樣可圈可點。[更多戰績回查點擊小炮指數查看]

隨著五大聯賽的落幕，中超日職等東亞聯賽，以及瑞典超、挪超、芬超等北歐聯賽成為競猜主角，小炮智能全面預測，陪彩民一起紅翻盛夏。

法乙是昨晚的重頭戲，小炮勝平負10中7，大小球10中8，同樣交出了完美答卷。

跟單指點：德甲勝平負及亞盤命中率70% 法甲勝平負命中80%

今晚德甲和法甲都將迎來末輪爭奪，冠軍雖已有歸屬，但歐戰資格爭奪、保級大戰都同樣精彩。小炮近期在這兩項賽事上的表現頗為亮眼，德甲勝平負10中7，亞盤10中7；法甲勝平負10中8，值得彩民重點關注。如果購買組合包看德甲和法甲整輪預測，單場平均價格只有18元，省錢又賺錢。尤其是足彩彩民，萬萬不可錯過，點擊購買。

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