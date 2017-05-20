德甲倒數第二輪的比賽高潮迭起，同時開球的所有9場比賽進球非常多，而保級的懸念也留到了最後一輪。兩個直接降入德乙的球隊已經確定為因戈爾施塔特和達姆施塔特，最後的懸念就是誰要成為倒數第三，去參加升降級附加賽。

由於35分的漢堡和37分的沃爾夫斯堡要在最後一輪直接對話，雙方的積分不可能同時達到或者超過38分，因此目前積38分的勒沃庫森已經保級成功。目前參與保級大戰的，只有漢堡（35分）、沃爾夫斯堡、奧格斯堡和美因茨（都是37分）。最後一輪，漢堡主場對沃爾夫斯堡，美因茨客場對科隆，奧格斯堡客場對霍芬海姆。

漢堡的保級形勢非常簡單明了：只要在主場擊敗沃爾夫斯堡，肯定就能超過對手，從而保級成功；如果不勝，就必然要去參加升降級附加賽。相應的，沃爾夫斯堡只要不輸給漢堡，就能把漢堡擠到附加賽。在同分的情況下，德甲先比較凈勝球，目前凈勝球為-9的美因茨優勢很大：即便最後一輪輸球，只要不出現超級誇張的大比分（例如0-10這樣的），美因茨就基本確保能夠壓住漢堡和狼堡其中之一（漢堡不勝則壓漢堡，漢堡勝則壓狼堡），從而保級成功。奧格斯堡則仍然需要注意，因為他們的凈勝球只領先狼堡1個，最後一輪客場打霍芬海姆不能輸太多球。而狼堡如果輸球，凈勝球對他們不太有利。

綜合來看，漢堡排名倒數第三的可能性最大，其次就是狼堡，美因茨的保級形勢最好。此前，漢堡曾經連續兩年通過附加賽驚險保級成功，繼續保持自己從德甲創立以來，每一個賽季都能參加德甲的紀錄（全國唯一）。不知本賽季，漢堡是否又會陷入附加賽苦戰。

除了保級之外，德甲還有歐冠正賽名額和歐聯杯資格的爭奪兩大懸念。目前多特和霍芬海姆都是61分，多特領先4個凈勝球。最後一輪只要多特主場擊敗不萊梅，基本就可以確保以第三名進軍歐冠小組賽，霍芬海姆去打資格賽。而如果多特丟分，霍芬海姆就還有機會。歐聯杯資格方面，柏林赫塔、弗賴堡、科隆、不萊梅和門興將展開爭奪，其中49分的柏林赫塔積分最高，賽程也最有利（主場對已經保級的勒沃庫森），而要客場打拜仁的弗賴堡，不一定能夠保住第6的排位。此外，若法蘭克福在德國杯決賽擊敗多特蒙德，那麼他們就能獲得一個歐聯杯正賽席位；若多特奪冠，則德甲第7名也能夠拿到歐聯杯資格賽席位。

（華迪維亞）