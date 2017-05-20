（中央社台北20日電）根據中國地震台網，今天凌晨0時2分在雲南省大理州雲龍縣（北緯25.65度，東經99.34度）發生芮氏規模3.7地震，震源深度僅6公里。當地震感明顯。



中新網報導，雲龍縣位於雲南省西部，是大理白族自治州、保山市、怒江（人栗）僳族自治州的結合部，地處橫斷山南端滇西瀾滄江縱谷區，怒江繞西部邊境而過，屬山區地形。



地震發生後，當地網友紛紛在微博上表示當地震感明顯。截至目前，當地並未傳出傷亡。



根據中央氣象局公開資料顯示，地震震源深度在0至30公里者稱為極淺地震（very shallow earthquake）。1060520