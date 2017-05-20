陸戀愛調查 上海男被封寵妻狂魔中央社 (2017-05-20 14:24)
（中央社台北20日電）中國大陸婚配網站珍愛網日前公布一項戀愛調查數據，其中大陸一線城市男性婚戀經濟壓力大；上海男性今年榮登「寵妻狂魔」寶座、重慶男性則被視為最「傲嬌」的代表。
大陸財新網報導，珍愛網這項「520戀愛帳單調查報告」，針對珍愛網1億名會員進行線上抽樣調查，共抽取6289份有效樣本進行數據分析。
報告指出，中國大陸一線城市男性的婚戀經濟壓力較高；女性要求居高的城市排行中，北京位居榜首，其次為上海、廣州、深圳、成都、武漢和西安。
報告顯示，有半數大陸男性認為理想經濟狀態是男女收入相當；36.36%的男性則認為「男士是女士收入的兩倍」才是理想經濟狀態；僅15.2%的女性認為理想經濟狀態男女收入相當，有超5成的女性希望男士的收入是女士的2倍。
調查也發現，54.6%的大陸男性表示會在吵架時立刻妥協，37%的男性在1至2天內妥協；其中，上海、瀋陽、北京的男性認錯最快，被視最有「寵妻狂魔」潛力，在戀愛中最懂包容與理解。
而重慶、蘇州和廣州3個城市的男性較為「傲嬌」，要1至2天才會妥協的比例較高。另外，有50.2%的大陸女性平均要1至2天才會妥協。
珍愛網情感專家張莎莎說，當代社會裡，女性的能力和價值已經大大提升，在很多方面甚至超過男性，不必要在經濟上太過依賴男士。若以苛刻的經濟要求而錯過品行佳、性格好、誠心相待的對象，實在得不償失。1060520
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