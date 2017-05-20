文章來源：八卷體育

第十位：

圍棋美女，前有唐莉今有黑嘉嘉，我們就把她們並列第十吧。

唐莉是1982年出生職業棋手，最好的成績是全國少兒圍棋大賽的亞軍，十年來她的頭銜依然是職業初段。但是她卻是公認的圍棋第一美女。韓國九段李世石曾經說過一句話：圍棋屆美女就屬唐莉最漂亮。

說過圍棋與美麗時，唐莉說走到街上很多人都認為她是模特，而不是一名棋手，只有坐在棋盤前時，人們才知道她確實是棋手，唐莉生活的非常充實，不會掩飾自己，過好自己的生活就足夠了，這就是唐莉的現在。

2016年僅22歲素有圍棋女神之稱的黑嘉嘉宣布進入軍演屆，時尚界，加盟種子家族，圍棋對奕，黑白分明的棋子，有一種說不出來的藝術之美，美人坐在棋盤上，運籌帷幄，那場景當真是賞心悅目了。

第九位：

趙麗娜中國女足的現役門神，公認的最美女足第一美女，尤其是看見趙麗娜腹肌照的網友們，足以證明鏗鏘玫瑰平日訓練的刻苦，所以場上的鏗鏘玫瑰，在場下就是嬌艷欲滴的玫瑰了。

張虹，1988年出生在哈爾濱，是一名速度滑冰運動員，2014年在索契冬奧會上獲得金牌，也是中國第一次在冬奧會上獲得的滑冰速度金牌，身高174米的張 虹被認為是體壇顏值美女，她膚白貌美，身材前凸后翹，五官精緻，現年29歲的張虹還是單身，各位帥哥們還有機會啊，祝福我們的冰美人早日找到心儀的男人。

跳水屆的又一美女，相信大家一定還記得在里約奧運會上，跳水老將秦凱現場像何姿求婚吧，何姿的身材讓網友們很是羡慕甚至說秦凱配不上她，感覺倆人就像牛郎和織女。

一個天上一個地下，可不管大家怎麼看人家兩口子現在那是恩恩愛愛，卿卿我我啊，秦凱擁有這麼一個美人魚恐怕夢中都能笑出聲來吧。

趙爽，她是女子籃球運動員，2010至2014年賽季WCBA總冠軍，在24屆亞洲競標賽上和隊友獲得冠軍，多次入選國家隊，身高184米的趙爽身材勻稱，一直被稱為美貌與球技共存。她是球迷心中不折不扣的女神。

女排隊長惠若琪，身高192米的她有著超模氣質，不只是她那雙逆天大長腿，還有她那張巴掌大的小臉上的眉清目秀，無需濃妝艷抹，就能迷倒一片了。

魏秋月，也是國家女排運動員她給人的感覺是，她有一種安之若素的平靜美，動人但是不勾人魂魄，眼睛是那種純潔的，男人看見她絕不會生出猥瑣知心來，女人也不會嫉妒她的容顏。反而也會覺得她親近，又一個詞形容她最合適那就是，珠圓玉潤。

張 豆豆是女子體操隊的美女，她素顏出現在大眾面前可以使人眼前一亮，在多了濃妝艷抹的性感美女后，素顏的豆豆才讓大家知道了什麼是真正的美女，因此有體操女 神之稱，不過她還沒有得過奧運會金牌，近日她參加了（母親水窖，天使在行動）全球公益活動，她清純的面容吸引了在場人的關注，直呼她是（體操女神）真正的 天使。

是花樣滑冰的冠軍李子君，她早在2014年17歲的李子君在海外的人氣就一路飄升，尤其在日本人眼中她就是千年美女，在日本獲封女神，她的清純好像是桃源鄉中的美少女，身上有種大家閨秀的氣質，可愛大氣，有種歐美人不能比的美，又白又可愛和洋娃娃似的。

就是有著最美迷妹之稱的：九球天后潘曉婷了，花式九球的場內，從來不缺美女，但是只有潘曉婷獲封（天后），是她精緻靚麗的五官，無以倫比的魔鬼身材，獨特的 女神氣質讓看見她的人心猿意馬，她是那種明明能靠臉吃飯，缺偏偏靠才華吃飯的人，她的運動生涯在國內有著不敗的成績，10個世界冠軍。

據 說她的三圍是93/64/92標準的讓人吃驚，有次安利杯世界女子撞球公開賽上，她的（大球）碰到了小球被裁判盼定性為犯規，從而失去了關鍵的一局，這可 以怪她的身材嗎？在賀歲杯女子職業九球大賽上，她表演才藝甜美的嗓子和火熱的舞蹈，看呆了在場的帥哥們，不過如今已經34歲的潘曉婷還單身，她一身的榮 譽，而且膚白貌美，純屬的白富美。