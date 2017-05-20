在第二節進行到7分29秒的時候，史蒂文斯教練用傑雷布科替下了斯瑪特。雖然距離比賽結束還有大把的時間，雖然24分看上去並不是一個無法填平的差距，但當凱爾特人被迫走到這一步的時候，其實這場比賽的勝負已經沒有懸念了。

從首發到策略，凱爾特人都重新做了針對性的調整，但當他們決定拿上傑雷布科的瞬間，只反映了一個訊息：「我們賽前做的所有準備，都試了，但都無濟於事，不如再試試別的人，看看會不會有奇效吧。」

凱爾特人對於這場比賽的針對性調整就三個方面：

第一點，就是對於先發的調整，他們用傑拉德-格林替代了阿米爾-約翰遜。

這個人員上的調整，其實是賽前就能被預料到的。上一場球，凱爾特人開局的進攻實在太低效，而且即便在上了內線大個先發的情況下，他們對詹姆斯突破的干擾依舊形同虛設。

調上格林有兩個好處，一來可以提升球隊的進攻水準，二來能夠增強球隊在鋒線上的腳步移動。

理論上講是如此，但事實呢？效果其實並不理想。

格林的確投進了兩個三分，幫凱爾特人在開局十分被動的情況下迫近了比分，但問題是，他的這種取分方式——迎著防守球員封蓋的干拔跳投——騎士連理都不理，更別提改變他們的防守策略了。更頭疼的點是，他在防守端成了騎士攻擊的漏洞，前9分當中，有6分來自於他的防守，其中包括樂福的三分，歐文的轉身拋投，以及詹姆斯的突破殺傷。

史蒂文斯教練的這次調整，很有賭一把的韻味，以犧牲防守為代價去搏開局，但可惜，這次他賭輸了。

第二點，就是針對湯普森的沖搶籃板。

在今年的季後賽里，湯普森每場比賽要搶到4.6個前場板，在東決的第一場比拼當中，他7投7中拿到了20分，摘下了9個籃板，其中有6個是前場板。他的打球特點就是能鑽，腳下移動好，能搶在對手之前卡住籃板的落點位，是一個非常能在內線攪和的選手。

凱爾特人這場比賽，針對湯普森的特點，做了非常明確的針對，方式就是在爭搶籃板球的時候，讓一名球員始終卡在湯普森的身前，阻止他完全起跳，而後讓其他球員去搶這個籃板。比如這樣：

布拉德利始終攔在湯普森身前，重心壓低，倚在湯普森身上推著他走，阻止他起跳，然後霍福德和克勞德從另一側過來與他爭搶這個籃板。

全場比賽打完，湯普森一共只拿了2個籃板，1前1后，凱爾特人針對他的這個部署，也算是起到了作用。

第三點，就是聯防。

騎士今天的輪換跟上一場又不一樣，上一場次節初是讓樂福帶著球隊打，這一場又換回了日常的輪換方式，讓詹姆斯帶著四個射手打銜接段。之前的一場就說了，凱爾特人非常忌憚騎士的三分，他們有很多策略就是針對騎士的三分球而制定的，今天的比賽也不例外，他們為了針對騎士的銜接段陣容，使出了1-2-2聯防。

先看一個經典的站位。

詹姆斯弧頂持球，霍福德高位領防，肘區和底線分別站4個人。

他們這麼布置的好處在哪？就是外線輪轉快，能形成區域夾擊，對外線的三分投射有非常好的限製作用。不過這麼布置防守也有兩個最大的弱點，一個是左右底角，另一就是弧頂。

而對凱爾特人來講，最讓他們心生絕望的地方便是他們本以為能夠用來限制騎士，縮小分差的防守策略，卻被詹姆斯和他的射手團給破的乾淨利落。

三個回合：

上個靜態圖的延續。詹姆斯讓傑弗森沉底線，上線給詹姆斯最大的空間一對一單挑霍福德，凱爾特人該2-3聯防，防止詹姆斯沖籃下，調整兩步節奏之後，詹姆斯後仰跳投輕鬆得手。

詹姆斯和德隆擋拆，詹姆斯接球順下一步牽扯三名球員的防守注意，甩給底角的科沃爾，空位三分出手不中。

同樣還是1-2-2聯防的演變，機會出現在了底角的德隆，接球之後一個箭步過掉了防線殺到禁區，迫使凱爾特人防線大收縮，詹姆斯從左側45度切入，跳步接球，猛的一跺，輕輕挑籃得手。

騎士用了三種不同的方式去挑逗凱爾特人的聯防，一會守1-2-2，一會守2-3，但無一例外，全被見招拆招，一波15比2，凱爾特人就此斷了念想。

去年東區半決賽有一場老鷹跟騎士的較量，那場比賽老鷹收縮內線，死堵詹姆斯突破，守了全場的2-3聯防，讓騎士射進了25個三分。雖然方式不盡相同，但這次節初的場面，還真有幾分相似。

這樣的結果無疑會令凱爾特人感到沮喪。東決開賽至今，他們從未領先騎士1秒，終場結束他們輸了44分，最多的時候，落後超過了50分，這種純粹實力上的差距，如一道鴻溝，死死地攔在他們與騎士之間，無法逾越。

當小托馬斯通過罰球將比分縮小到1分的時候，幫助騎士再次拉開分差的，不是什麼高明的技戰術，而是最直截了當的天賦碾壓。

在那之後的幾分鐘里，你看到的比賽畫面，是歐文俯身，低頭，直線加速之後的拉杆上籃，是樂福在接到傳球之後，完全無視防守的干拔三分，是勒布朗在斷掉的小托馬斯傳球之後的潮水反擊。

這就是兩隊實力的天然寫照，這或許並不代表著他們每個夜晚都會輸掉40分、50分，但在季後賽這個舞台上，沒有絕對強點，就註定了失敗。

反觀另一邊，騎士只是對自己的防守做了微調。

他們在這個夜晚更加註重對於空切的防範。

並且始終貫徹著對小托馬斯進行「大延誤，夾擊，斷傳球」的基本防守策略。

一切的一切都讓他們的勝利看起來是來的那麼的輕鬆，這大概就是衛冕冠軍所留下的十足底氣。

兩場戰罷，騎士將帶著2比0回到克利夫蘭。雖然很殘忍，但我想這輪系列賽已經結束了。

（代號9527）