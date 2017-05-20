1：2，江蘇蘇寧客場不敵中超聯賽排名第一的廣州恆大。當蘇寧球員賽後走出球場的時候，天河體育場空中亂飛的礦泉水瓶和雜物，更像是為蘇寧隊燃放的煙花。尊重自己、尊重他人，蘇寧如果每輪比賽都打出昨天與恆大交手時的氣勢，一場場勝利定會接踵而至。

特派記者 張昊 廣州專電

恆大贏球像「奪冠」

上半時剛開始，蘇寧就獲得了絕佳破門機會，吉翔前點接特謝拉的角球頭槌攻門，曾誠眼疾手快將球擋出，跟上的R馬差一點點可以補射空門。而之後，特謝拉幾次中路的突破，也讓恆大後防在小禁區附近疲於奔命。

不過，恆大通過兩次進攻組織，由阿蘭連入兩球，一下子，勢頭正盛的蘇寧陷入了困境之中。然而，蘇寧本場比賽球員之間的配合打得非常嫻熟，所以即使兩球落後，但隊員們也並沒有放棄。

果然，下半時剛開始不久，吉翔一次突破後分球，謝鵬飛左腳射門得手，將比分扳成1：2。然而，就是這個進球，讓場上氣氛一下子緊張起來，隨後的比賽，雙方踢得火藥味十足，領先的恆大多次犯規破壞蘇寧的有效進攻。

李學鵬甚至不惜用抱摔動作來激起馬丁內斯的憤怒，然而他累積兩張黃牌被罰下場。雖然補時7分鐘，但蘇寧未能再進球。當主裁王哲吹響終場哨后，天河沸騰了，恆大隊猶如奪得了亞冠冠軍一般的興奮。

賽后R馬倒地仍被「砸」

賽后，發生了極不和諧的一幕，體育場一側的部分球迷如雨般的把礦泉水瓶砸向正在退場的馬丁內斯，有一瓶礦泉水甚至砸到了R馬的手裡。這個時候，蘇寧的工作人員和替補席球員全部走向R馬一端，希望去保護他。如果要談起因，主要是因為R馬在比賽中與恆大球員李學鵬的爭執，但這應該是屬於裁判業務範圍的事情。一瓶瓶礦泉水瓶像炮彈一樣飛向R馬，即使他倒地后，依舊有雜物向他丟去。蘇寧工作人員張開雙手想護住倒在地上的R馬，一位離R馬5米距離的江蘇記者也被一個打火機砸到肩膀。

沒過多久，向江蘇球迷謝場的其他球員也陸續走進球員通道，但迎接他們的依舊是來自看台的礦泉水瓶和雜物。拉米雷斯非常不解的張開手臂看著看台上的球迷，但還是被體育場的工作人員推進了球員通道。特謝拉一個人走出體育場，他高昂著頭離開，直面可能襲來的礦泉水瓶和雜物。此時，特謝拉就像贏球的英雄一般，而丟下雜物的部分球迷，他們會給中國足球留下非常負面的印象。