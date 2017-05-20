（中央社記者張謙香港20日電）香港電視廣播有限公司（無線電視；TVB）主席陳國強10天前在挪威搭乘的直升意外墜海，幸好他死裡逃生。



星島日報今天報導，陳國強昨天向好友、星島新聞集團主席何柱國講述意外經過。



陳國強10日從英國搭乘直升機到挪威度假，直升機在挪威西部卑爾根試圖降落在一艘遊艇甲板時，遊艇上的防水地氈被直升機車葉風力捲起，擊中主旋翼，機身隨即失控墜海。



報導表示，當時機上除了陳國強外，還有52歲的英國機師Quentin Smith，以及57歲的英國知名華人律師鄧漢聲（David Tang）。



報導引述陳國強說，直升機墜海後，機長率先逃出機艙，並開啟機上安全氣囊，令直升機浮升，但因浮力關係，機身倒轉。



其後，機師潛入海中，先救起鄧漢聲。



陳國強憶述，當時情況危急，估計水溫僅攝氏6度，他眼前漆黑一片，一邊找門逃生，一邊閉氣，不敢呼吸，怕冰冷海水入肺致死。



幸好機長再度潛入海中時看見他伸出的手，把他拖出機艙。他說，「遲2、3秒就會死！」



隨後，一艘挪威救援船駛過，船上人員見狀展開救援。3人被送到當地一間醫院，陳國強和機長僅受輕傷，鄧漢聲則昏迷了5天，目前已脫離危險期。1060520