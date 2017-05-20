（中央社記者尹俊傑北京20日電）中國大陸北京新版城市總體規畫文件日前出爐，外界猜測其中的「一區」是指4月宣布設立的河北雄安新區。北京官方19日說這是誤解，所謂「一區」是指「生態涵養區」。



中新網報導，中共北京市委日前舉行全會，經討論同意將「北京城市總體規劃（2016年－2030年）（送審稿）」報中共中央、中國大陸國務院審定。



這是北京第7次編制城市總體規畫，歷時3年、7次修改。



這份文件提出構建「一核一主一副、兩軸多點一區」城市空間結構，與先前草案的「一主一副、兩軸多點」布局相比，出現較大調整。有媒體認為，這顯示雄安新區納入北京城市總體規畫。



北京市規劃和國土資源管理委員會說，這是錯誤解讀。「一區」是指「生態涵養區」，包括門頭溝區、平谷區、懷柔區、密雲區、延慶區，以及昌平區和房山區的山區；「一核」是指「首都功能核心區」。



此外，「一主」是指「中心城區」；「一副」是指「北京城市副中心」；「兩軸」是指「中軸線及其延長線、長安街及其延長線」；「多點」是指「位於平原地區的新城」，包括順義、大興、亦莊、昌平和房山新城等。



雄安新區位於河北省保定市東部，是首個由中共中央、中國大陸國務院印發通知成立的國家級新區，主要任務是成為「北京非首都功能疏解集中承載地」。1060520