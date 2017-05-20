雄安新區納城市總規畫？北京官方：誤解中央社 (2017-05-20 13:22)
（中央社記者尹俊傑北京20日電）中國大陸北京新版城市總體規畫文件日前出爐，外界猜測其中的「一區」是指4月宣布設立的河北雄安新區。北京官方19日說這是誤解，所謂「一區」是指「生態涵養區」。
中新網報導，中共北京市委日前舉行全會，經討論同意將「北京城市總體規劃（2016年－2030年）（送審稿）」報中共中央、中國大陸國務院審定。
這是北京第7次編制城市總體規畫，歷時3年、7次修改。
這份文件提出構建「一核一主一副、兩軸多點一區」城市空間結構，與先前草案的「一主一副、兩軸多點」布局相比，出現較大調整。有媒體認為，這顯示雄安新區納入北京城市總體規畫。
北京市規劃和國土資源管理委員會說，這是錯誤解讀。「一區」是指「生態涵養區」，包括門頭溝區、平谷區、懷柔區、密雲區、延慶區，以及昌平區和房山區的山區；「一核」是指「首都功能核心區」。
此外，「一主」是指「中心城區」；「一副」是指「北京城市副中心」；「兩軸」是指「中軸線及其延長線、長安街及其延長線」；「多點」是指「位於平原地區的新城」，包括順義、大興、亦莊、昌平和房山新城等。
雄安新區位於河北省保定市東部，是首個由中共中央、中國大陸國務院印發通知成立的國家級新區，主要任務是成為「北京非首都功能疏解集中承載地」。1060520
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
藻面膜．ampm 面膜．LG 面膜．ZARATA 面膜．台酒 面膜．面膜組．bebeco 面膜．MASQUE 面膜．黑面膜 10．HIKARU 面膜．丹堤 面膜．qmni 面膜．lioele 面膜．蜂蜜面膜．緊緻面膜．Haba 面膜．生物纖維面膜．台糖 面膜．EGF 面膜．寵愛之名 面膜．LA MER 面膜．露得清細白修護面膜．Zakka 面膜．costco 面膜．纖維面膜．MISSHA 面膜．astree 面膜．Kevin 面膜．面膜 PACK．naris 面膜
- 【MYHOUSE】九井百寶箱(椅)贈兩個抱枕
- 【先鋒+Polestar】A-20+AL-500(綜合擴大機+環繞喇叭)
- 【神回饋送DC扇TOSHIBA東芝】608L雙門變頻抗菌冰箱(GR-W66T
- ZERORH+ 獨家安全防爆變色偏光鏡片運動太陽眼鏡 RH61608
- G c 天龍騎士時尚計時腕錶GX44500G1
- 訂製品【優利亞-耐用型6分板床底】寬度181-210公分/長度186
- 【TECO東元】11公斤 FUZZY人工智慧定頻單槽洗衣機(W1138FN)
- SEIKO lk 星光閃耀計時腕錶(V175-0AC0S)
- Nike Lunar Magista II FK 男鞋
- HP LaserJet Pro 多功能事務機 M26a(T0L49A)
戛納電影節將開幕 法國設巨型花盆陣防恐襲【北京新浪網】
《花間提壺方大廚》第二季將播 雷牧曾被摔下馬【北京新浪網】
中美軍機東海險擦撞 陸重提美抵近偵察【中央社】
吃完生蠔下一站 芬蘭邀陸民幫吃野莓【中央社】
軍用「黑科技」正改變你我生活【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》