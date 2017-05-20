（中央社記者張謙香港20日電）心理輔導一般只針對心靈受創的人，但原來中國大陸火箭軍的官兵也需要接受心理健康服務。



解放軍報今天報導，近日，火箭軍疾控中心心理衛生科主任郭靜利走進某飛彈旅演兵場，為官兵上一堂心理調適課。



報導表示，操作高精尖的飛彈武器，對號手的心理素質要求較高。



據報導，為使操作號手人人輕裝上陣，火箭軍政治工作部遴選了12名心理專家組成專家服務隊，在火箭軍部隊巡迴進行心理服務工作。



今年以來，心理專家服務隊先後為數萬名飛彈操作號手展開心理服務工作，確保他們心無旁騖，投身實戰化訓練。



同時，心理專家還為每名操作號手建立心理檔案，加強跟蹤測評，使他們始終以良好心理狀態走上發射崗位。1060520