（中央社台北20日電）中國大陸吉林省扶餘市一所學校14日自來水散發惡臭，學生接連出現腹瀉、嘔吐、高燒，送醫的學生多達約900人。官方統計，截至昨天，仍有580人還在住院。



中國大陸央視網報導，吉林省扶餘市第二實驗學校學生14日晚發現教學樓水龍頭的水散發難聞的惡臭味；15日有學生開始出現身體不適；16日晚很多學生開始高燒、腹瀉、嘔吐，有些學生被送去醫務室救治。



中共扶餘市委員會、市政府立即啟動應急預案，由扶餘市人民醫院無條件對學生進行救治，並由公安、衛計、食藥監、環保等部門專家參加事故調查組，調查事故原因。



據中共扶餘市委宣傳部表示，截至19日下午4時，已有276人出院，仍有580人住院治療。目前，住院學生中沒有重症者，沒有嚴重嘔吐腹瀉高燒者，沒有出院後復發者。1060520