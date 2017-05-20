四川村民撈飛機殘骸 串起飛虎隊故事中央社 (2017-05-20 11:03)
（中央社記者尹俊傑北京20日電）中國大陸四川省眉山市青神縣村民日前在河灘撈起部分飛機殘骸。經初步鑑定，這些殘骸屬抗戰期間「飛虎隊」一架墜毀的軍機，也勾起當地民眾塵封已久的回憶。
華西都市報與四川新媒體「封面新聞」報導，青神縣白果鄉村民徐福明說，10幾天前在岷江東岸河灘打魚時，無意間發現幾塊金屬片。賣給廢鐵回收站時，有人猜測可能是飛機殘骸。
青神縣文物保護管理所聞訊派員保管其中一塊金屬片。這塊殘骸長約1公尺、寬約0.6公尺，一面由鉚釘結構連接，另一面分布電線等物。殘骸可能因重物擠壓已變形，且有明顯燒毀痕跡。
經初步鑑定，這些殘骸可能屬於抗戰時期援助中華民國的美軍「飛虎隊」軍用飛機。
青神縣民俗專家汪明中說，1953年到青神工作時，當地就流傳1940年代中期，「飛虎隊」一架飛機在空中爆炸後墜落岷江。當時青神縣幾乎全城出動，很多民眾近距離目睹飛機殘骸和飛行員遺體。
84歲村民宋華志表示，當年他只有10幾歲，親眼目睹飛機墜毀經過。
他回憶說，1945年2月或3月一天晚上，突然有架飛機從天而降，落地後起火燃燒。隔天，他和眾多村民到場，發現飛機早已碎裂燒爛，還見到4具遺體，「大腿粗壯，毛髮顏色與中國人不一樣」。
「飛虎隊」正式名稱為中華民國空軍美籍志願大隊（AVG），二次世界大戰期間在中華民國成立，是由美國飛行員組成的空軍部隊，在中國、緬甸等地對抗日本。1060520
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