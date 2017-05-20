台南綠能科學城 有望成亞洲綠色經濟據點NOWnews今日新聞 (2017-05-20 10:36)
新政府積極推動5+2產業創新政策，加速產業轉型升級，以因應COP22後全球調適氣候變遷的挑戰。此一政策受惠產業遍及全台，並首度採行「政院選題、各部會競爭」的100億元旗艦計畫機制。其中又以投資高達600億元的台南沙崙「綠能科學城」備受社會關注，有望成為亞洲綠色經濟據點之一。
資誠永續發展服務公司董事長朱竹元指出，綠能科學城是以循環經濟概念進行設計，致力於建造智慧生態城市，無論生活型態、建設開發或生產，均以節能、儲能、創能及系統整合為4大發展主軸，串聯產學研資源，打造綠能創新產業生態系，將是台灣綠色產業發展的新里程碑，需要金融業的投入，才足能支應生態系中每項產業發展的龐大資金需求。
華南金控董事長吳當傑則表示，華南銀行也配合政府積極參與5+2產業政策，不僅提撥300億元專案額度，並訂定180億元的放款成長目標，從5大面向推動具體作為，包含掌握內部資源、設置行銷團隊、投入產業研究、掌握策略型分行，以及拜會主要產業公會，尋找合作契機。
朱竹元說，去年聯合國永續發展目標與巴黎氣候協議陸續生效，今年G20國家又將導入氣候相關財務揭露建議書的規範，氣候變遷風險將引發一連串產業革新與綠色商品及相關服務，此刻將是台灣重新塑造競爭優勢的重要時刻。他指出，綠能科技奠基於資通訊產業的基礎，極具發展優勢，若再加上金融業的支持，台灣將有望在全球綠色經濟舞台扮演重要角色。
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