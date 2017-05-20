擺脫低薪 美容師化身房仲存逾5桶金中央社 (2017-05-20 11:10)
Mandy從個月領1萬2000元底薪的美容師，化身為有百萬資產的房仲業務。她說：「不怕苦、勇於追求目標，才能擺脫低薪束縛」。中央社記者邱柏勝攝 106年5月20日
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