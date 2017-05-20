汽車也有聞香師 這些習慣不能有中央社 (2017-05-20 11:10)
你以為只有香水業才有聞香師嗎？事實上，汽車業也相當重視車內氣味，內部甚至有「氣味專家」測試不同的氣味。(福特提供)中央社記者田裕斌傳真 106年5月20日
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