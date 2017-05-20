4月外銷訂單 力拚9連紅中央社 (2017-05-20 10:34)
（中央社記者黃雅娟台北20日電）經濟部22日將公布4月外銷訂單金額，統計至3月已連續寫出8個正成長，統計處表示，受惠去年比較基期低，4月表現可望再度寫下雙位數正成長，交出連9個月漂亮成績單。
統計處長林麗貞先前預估，由於上半年沒有特別大的利多，加上接單旺季通常是在下半年，預估4月接單金額落在新台幣385至395億元之間，推算年增率為16.3至19.3%之間，呈現雙位數正成長的機率很大。
根據國際經濟預測機構預測，今年全球經濟表現普遍優於去年，而今年上半年物聯網、車用電子及雲端運算等加速發展趨勢，有助於電子產品接單。而傳統貨品受惠原物料價格回升，接單持續看好，以及低基期效應，7大類貨品都有望達到雙位數正成長。
林麗貞表示，受惠全球景氣回溫，傳統貨品接單可望穩定成長，預估第2季外銷訂單金額年增率有望達到1成。1060520
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