遭疑涉全球網攻 北韓：指控可笑中央廣播電台 (2017-05-20 09:57)
北韓駐聯合國副代表19日表示，把一週來勒索軟體WannaCry在全球的網路攻擊，或是1名聯合國監督制裁專家遭駭，這兩件事跟平壤當局連結在一起，「很可笑」。
WannaCry感染了150個國家超過30萬台電腦。這種勒索病毒威脅受害者，若沒有在受到感染後1星期內支付贖金，將封鎖受感染的電腦。法國研究人員19日表示，他們已經發現一種方法，可以挽救遭到駭客加密的檔案。
被問及北韓是否涉及WannaCry全球攻擊或是聯合國專家遭駭事件時，北韓駐聯合國副大使金仁龍(Kim In Ryong，音譯)在記者會上表示，「把網路攻擊跟朝鮮民主主義人民共和國(DPRK)連結在一起，很可笑。」
金仁龍表示，「每當一些奇怪的事發生，美國與敵對勢力的刻板作法，就是發動大張旗鼓的反DPRK宣傳，刻意與DPRK做連結。」
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