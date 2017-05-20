席林娜的可口可樂廣告中央社 (2017-05-20 10:50)
可口可樂以席林娜的IG頁面當平台，放送主打她的廣告，獲得超過660萬網友熱烈回響。（取自席林娜IG）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年5月20日
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上一則：網紅正夯 有人卻選擇急流勇退
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