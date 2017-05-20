蘋果拚人工智慧 兩組Siri對話不是夢中央社 (2017-05-20 10:22)
（中央社記者鍾榮峰台北2017年5月20日電）蘋果Siri軟體傳出新進展。外媒報導，蘋果研發出一套人工智慧架構平台，可讓兩組Siri軟體相互對話溝通，應用在智慧居家領域。
國外科技網站Patently Apple日前報導，蘋果在數位虛擬助理軟體Siri技術傳出新進展，兩個Siri軟體之間未來可以相互對話。
報導舉例說明，未來智慧居家內的Siri助理，可以控制使用者的家門。智慧居家的Siri助理，可以透過人臉辨識功能，辨識前往使用者居家拜訪的客人，並透過iMessage傳輸方式，通知不在家的使用者。
使用者可透過iPhone手機內的Siri與家中的智慧Siri助理聯繫，指令獲得確認後，智慧居家內的Siri助理，可自動打開家門，讓使用者的親朋好友進門。
智慧居家助理Siri也可對臨時來訪的訪客拍照，透過iMessage傳送到使用者的iPhone手機提供參考，讓使用者研判可對智慧居家Siri下達何種指令。
報導指出，蘋果為此研發出一套新款人工智慧Siri軟體互動架構平台，透過人性化的自動化中繼站設計，兩組Siri可以相互溝通。
外媒日前報導，蘋果積極開發深度學習（Deep Learning）技術，鎖定自動駕駛車以及智慧家居應用，要把虛擬語音助理軟體Siri更加智慧化。
報導指出，近期專利內容顯示，蘋果正在開發智慧系統，結合Siri語音功能，將應用在下一世代先進Apple TV機上盒和智慧居家領域，新一代Siri可以隨著使用者在家裡空間走動，自動適度調整家庭影院撥放電影的音量大小。
報導表示，這個智慧系統將具備視覺化功能，結合深度影像辨識技術，可協助Sir辨識使用者的動作和活動，回應使用者下一步可能的意向動作與實際需求。
除了蘋果之外，包括谷歌（Google）、IBM、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）、甚至是中國大陸百度等大廠，都積極布局人工智慧關鍵技術應用。
為了在人工智慧發展上贏過對手，谷歌日前宣布數位助理「谷歌助理」（Google Assistant）將可開始支援蘋果iPhone。
蘋果先前透過併購VocalIQ、Perceptio、Faceshift、Emotient等新創企業，取得語音和影像辨識技術和電腦視覺技術，可應用在圖像識別、臉部辨識和情緒分析等人工智慧應用，分析人類的語調、臉部表情，解讀人類的情緒反應。
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