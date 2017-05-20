（中央社記者謝靜雯台北20日綜合報導）在美國職棒小聯盟克里夫蘭印地安人2A效力的台灣選手張育成，今天火力大爆發，演出單場雙響砲，可惜球隊還是以7比8敗給科羅拉多洛磯隊2A。



印地安人2A首局就演出全壘打秀，二、三、四棒連續開轟，擔任三棒的張育成交出本季個人第8發全壘打，幫助印地安人2A一口氣拿下4分。



不過洛磯2A在2局下也是連拿4分，將比數扳平。5局上，張育成第一個上場打擊，又將球扛出中外野牆外，演出單場雙響砲，並幫助球隊重新取得領先，只是印地安人2A在8局下失守，終場還是以7比8輸球。



張育成今天5打數2安打，打擊率小幅上昇到1成97，本季目前敲出9支全壘打，在2A東方聯盟排名第2。除了打擊上的表現之外，擔任游擊手的張育成今天在防守上也有出色的演出，3局上還策動一次雙殺守備。



另外在波士頓紅襪2A的林子偉，今天也離開傷兵名單歸隊，4打數1安打，打擊率仍保持在3成38的高檔，不過紅襪2A打擊完全被封鎖，以0比6敗給紐約洋基隊2A。1060520