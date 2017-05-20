特派員看世界專欄（中央社記者曹宇帆洛杉磯19日專電）網紅有多夯，看看財富探照燈的「富比世」雜誌，也開始公布全球網紅排名便可得知，這是一股難以抵擋的趨勢，不過也有網紅決定見好就收，選擇急流勇退。



富比世（Forbes）創刊於1917年，這個專評富豪的刊物百餘年來關注的焦點中，有相當大的篇幅是介紹藉著資本操作而成為身價非凡的巨賈。



而近來富比世也開始發掘，那些無本經營，靠著社群網站在通路累積大量鐵粉而竄紅於虛擬世界，因而快速致富的網紅們。



圈選網紅，富比世採計IG、推特、臉書與YouTube 4個社群網站的粉絲數，分析他們在社群界的影響力，還有影響力化為收入的實力。



那些網紅都不是好萊塢的金童玉女，也不是演藝圈的大咖，但是所拍攝的影片或照片，就能入帳至少新台幣數百萬元，粉絲數甚至超過世界上某些國家的人口數，真可謂名利雙收。



像是富比世去年年終公布的網紅排名，由瑞典的PewDiePie居首，這個電玩玩家經營的電玩社群粉絲超過5000萬人，是台灣總人口數的2倍多。



富比世估算，PewDiePie的稅前收入超過1500萬美元（約合新台幣4億5400萬元），比2015年增加300萬美元。雖然網紅們的主要收入來自於廣告，不過他們的生意頭腦動得快，也發展其他累積財富的管道。



總體來說，網紅拓展的業務領域，可觸及出書、發行專輯、簽經紀約、經營虛擬店面，終極目標就是建立專屬個人品牌。



像是在2015年富比世網紅排行榜排名第7的Michelle Phan，她的收入大約是300萬美元，不過根據「企業家」（Entrepreneur）雜誌報導，而立之年的她自創的美妝品牌Ipsy，每年銷售額超過1億2000萬美元。



網紅名利雙收，人人稱羨，但並非所有網紅都是風光亮麗，背後也有不為人知的心酸與壓力，有的甚至拋棄網紅的光環，回歸正常生活。



今年3月間「時尚雜誌」（Vogue）專訪IG界的一姊席琳娜（Selena Gomez）。她受訪當時，IG粉絲數累計破億，緊追其後的是2015年IG女王、小天后泰勒絲（Taylor Swift），當時泰勒絲的粉絲數約9400萬人。



席林娜的走紅勝過小天后，令人側目，不過她在訪談中坦承，自己的智慧型手機早已刪除IG的App，她的IG網頁目前由專人打理，個人不再過問。



這算不算是在巔峰時期就急流勇退，見仁見智，不過擁有上億粉絲，以致聲名大噪，別人實難忘其項背，而席林娜如此選擇「放棄」，實在不符合常理。



而飲料大廠可口可樂在去年暑假期間，藉由席林娜的IG頁面當平台，放送主打席林娜的廣告獲得超過660萬網友熱烈回響，超越緋聞男友小賈斯汀（Justin Bieber）的紀錄，至今無人能破。



但席林娜的正常生活也受盛名之累，她受訪時說，當粉絲數破億後，成就感逐漸被害怕、恐懼與壓力所取代，無論何時都要留意自己是否有哪個地方不完美，以及有可能淪為網路瘋傳的把柄。



這位IG女王每天得耗數小時，圍著拍照與修圖打轉，似乎拍照與修圖成了生活的重心及唯一，早晨睡醒張開眼睛，找手機刷IG成為反射動作。



最後，疲憊不堪的席林娜求助醫師諮商，得到的答案是陷入病態的上癮。



網紅風潮使素人也能成為眾所矚目焦點，進而達到自我實現的成就，更帶動網紅經濟蓬勃發展，但網紅追求名利的背後，得到的卻可能是身心俱疲，甚至有的網紅最後也不得不選擇急流勇退。1060520