（中央社記者尹俊傑北京20日電）中國大陸自製武裝直升機直19E日前首飛，已有海外客戶表達興趣。中國大陸軍事專家杜文龍說，與歐美競爭機型相比，直19E成本不到一半、售價低廉，是重要優勢之一。



出口型的直19E由中國航空工業集團自主研製，18日在哈爾濱首飛。人民網報導，直19E採單旋翼、涵道式尾槳，窄機身串列式座艙布局，配備小型、綜合化航電武器系統。



杜文龍接受中國大陸中央電視台採訪時說，直19E是直9的改良型，動力技術和空力設計大致相同。但前者使用較佳的防彈材料，關鍵部位用鋼甲防護，還加裝短翼，可加掛火箭彈、機炮和各型空對地飛彈。



有陸媒認為，與海外同級別武裝直升機相比，直19E具體積小、靈活度高等特點，且任務設備能依客戶要求改裝，這都使直19E在國際軍貿領域具廣闊市場前景。



杜文龍表示，目前世界上有多型直升機可與直19E形成競爭，如歐洲虎式直升機、義大利A129野馬直升機、美國AH-1眼鏡蛇直升機。



他說，直19E成本只有上述機型的一半甚至更少，所以低廉的採購價格是直19E重要優勢之一。



此外，杜文龍指出，中國大陸出售直升機時，會為有聯合研發或軍售往來的國家提供維護和製造全套技術。「這是中國對外軍火貿易的基本模式，也是我們最大的優勢。」1060520