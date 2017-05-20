《星球大戰：前線2》新預告 帝國士兵探討死亡星球！北京新浪網 (2017-05-20 10:35)
日前，索尼發佈了《星球大戰：前線2（Star Wars Battlefront II）》一個新的預告「帝國士兵的故事」。吸取了前作的教訓，本作加入了一個完整的單人戰役，由盧卡斯和EA Motive聯合打造。在預告片中，盧卡斯影業創意主管Steve Blank和EA Motive工作室遊戲總監Mark Thompson講述了製作歷程。
《星球大戰：前線2》「帝國士兵的故事」預告：
【遊俠網】《星球大戰：前線2》新預告 帝國士兵的故事
這段預告片並沒有新的遊戲畫面展示，實際上是一個採訪性質的視頻，穿插了首支預告片的部分片段，展示了本作的單人戰役，也就是從帝國士兵的角度去探索死星2滅亡后，如何銜接《星球大戰6》和《星球大戰7》這之間的故事空白。
《星球大戰：前線2》將於11月17日發售，登陸PC，PS4和Xbox One。
視頻截圖：
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