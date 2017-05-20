昨天《Dota2》推出了小精靈至寶，連根線都是愛你的形狀……雖然一般玩家很少會在遊戲中使用小精靈的，但是可能由於外觀以及《傳送門》的吸引力，Ti7獎金池還是迎來了一波的增長。

從獎金增長曲線來看，昨天小精靈至寶公佈之後，原本增長趨勢已經放平緩的曲線又出現了一個小幅度的上升。現在總獎金超過了988萬美元，與去年同期相比，差距已經拉大到了117萬美元，今年要突破1000萬需要的時間不會太長。

今年V社沒有設定挑戰目標，所以下一個刺激獎金池再度增長的可能會是不朽2珍藏了，去年Ti6期間，不朽1和不朽2箱子是相隔一個多月才推出的，不知道今年V社會提前推出嗎？亦或是還有什麼壓箱底的能促進獎金池增長的絕招呢？不管怎麼說，小精靈今年是立了一功。(轉自遊民星空）