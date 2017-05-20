改編於懸疑類手機遊戲的新番《18if》宣布定檔今年7月，目前主角人設圖、聲優及動畫宣傳繪已公佈。在這個以夢境為舞台的世界，主人公將肩負起什麼職責？

2017年7月新番《18if》動畫主視覺圖

根據安排，聲優島崎信長、子安武人和名冢佳織將為劇中的主要角色們配音。其中男主角月城遙人（CV島崎信長）是往來於夢世界和現實世界的青年，他可以看到神秘少女「莉莉」的樣子，在與博士相遇后，遙人更是知曉了關於「魔女」的存在，並被捲入到各種事件之中。

月城遙人（CV島崎信長）全身設定圖

月城遙人表情設定圖

此外，由子安武人配音的神崎勝海是專門研究夢世界的科學家，被遙人稱呼為「博士」。對於遙人可以看到莉莉這件事，博士非常感興趣，並安排遙人參與到自己對夢世界的研究之中，此外他還是洞悉「睡美人病」的知情者。

神崎勝海（CV子安武人）全身設定圖

神崎勝海表情設定圖

雖然現實世界里的神崎博士是穿著白大衣和涼鞋，戴著眼鏡的慵懶大叔形象，但到了夢世界里他則搖身變成了如同紳士一樣的貓咪，反差巨大。

神崎勝海（貓咪）全身設定圖

神崎勝海（貓咪）表情設定圖

上文中提到的少女「莉莉」（CV名冢佳織）則充滿了神秘的氣質，她突然出現在遙人對的夢中，並且只能被遙人看到。另一方面，有著神出鬼沒行事風格的莉莉不知為什麼稱呼遙人為「哥哥」，難道他真的與遙人有著更加深刻的關係？

莉莉表情設定圖