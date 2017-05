新浪科技訊 5月20日消息,昨晚,愛奇藝《奇葩說》節目邀請了小米CEO雷軍擔任主嘉賓,同時這也是雷軍的綜藝首秀。

小米作為《奇葩說》第四季的冠名讚助商砸了破億人民幣的讚助費(據傳該數字是 1.4 億),「議長」何炅在節目預告里親切地喊雷軍金主「乾爹」。此前,奇葩說從未有邀請冠名商創始人參加節目前例。

「Ladys and gentlemen,are you OK?沒在 B 站聽過我的歌嗎?」雷軍在節目中坦然自嘲。

早前,雷軍一句「Are you OK?」鬼畜視頻瘋傳網路,此次在《奇葩說》節目中,何炅也沒有放過這個「英文梗」,請雷軍用英文簡單跟大家打個招呼。雷軍首先一句小米發佈會開場白「Ladies and Gentleman」引發觀眾拍手叫好。接著,又來一句經典的「Are you OK?」滿足了全場觀眾的期待。何炅更是直呼,「聽到原版真的好舒服呀!」