新浪科技訊 5月20日消息，昨晚，愛奇藝《奇葩說》節目邀請了小米CEO雷軍擔任主嘉賓，同時這也是雷軍的綜藝首秀。

小米作為《奇葩說》第四季的冠名讚助商砸了破億人民幣的讚助費（據傳該數字是 1.4 億），「議長」何炅在節目預告里親切地喊雷軍金主「乾爹」。此前，奇葩說從未有邀請冠名商創始人參加節目前例。

「Ladys and gentlemen，are you OK？沒在 B 站聽過我的歌嗎？」雷軍在節目中坦然自嘲。

早前，雷軍一句「Are you OK？」鬼畜視頻瘋傳網路，此次在《奇葩說》節目中，何炅也沒有放過這個「英文梗」，請雷軍用英文簡單跟大家打個招呼。雷軍首先一句小米發佈會開場白「Ladies and Gentleman」引發觀眾拍手叫好。接著，又來一句經典的「Are you OK？」滿足了全場觀眾的期待。何炅更是直呼，「聽到原版真的好舒服呀！」