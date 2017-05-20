南山高中主力控球後衛陳又瑋，擁有185公分的身高，在國內屬於高控衛，擁有好的傳球以及運球能力，讓人對他有了多一層的期待，這次參加完世界中學生籃球錦標賽，陳又瑋經過國外洗禮後表示自己在新球季要幫助球隊多得分，打球打得更聰明。

南山高中首戰面對上屆冠軍土耳其，對方除了身材相當高，體能還相當勁爆，曾在比賽中上演2次360度灌籃，陳又瑋表示：「對方真的體能很勁爆，但我覺得對方厲害的地方是，連中鋒都能夠帶球突破，也擁有好的視野，讓我覺得國外的球員真的蠻不一樣的。」

隨著105學年度賽季結束，目前106學年度的賽季即將悄悄展開，將升上高三的陳又瑋，將扛下球隊更重的責任，陳又瑋期盼學弟們可以更敢進攻，一起努力備戰新的球季，希望在高三這一年能有好的成績。

陳又瑋主打控球，過去較以傳導為主，助攻為自己的第一任務，在新的球季，陳又瑋希望自己除了以傳球為主之外，球隊在得分乾旱期的時候能夠跳出來為球隊得分，除此之外，也希望自己能夠打得更加穩定，減少自己的失誤。