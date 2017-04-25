中華職棒／別白跑！今日下午1時象獅戰 場地溼滑延賽NOWnews今日新聞 (2017-05-20 10:03)
中華職棒今天宣布原本今天下午13:05分要進行的台中洲際棒球場之統一7-ELEVEn獅與中信兄弟賽事因場地濕滑延賽。
20日下午5時比賽，兩隊先發投手將由統一獅福瑞多出戰中信兄弟鄭凱文。
聯盟宣布，原訂一軍編號第78場，5/20(六)13:05於台中洲際棒球場之統一7-ELEVEn獅與中信兄弟賽事，因受大雨影響導致場地溼滑宣布延賽，比賽順延至5/21(日)13:05，原地補賽，同日形成雙重賽。
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