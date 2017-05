大聯盟百年歷史已經有295場無安打比賽,但只有Johnny Vander Meer可以完成連續2場「背靠背」無安打比賽,不過美國新罕布夏州這位高中生「牛津弟」Brennen Oxford已經連續4場投出無安打比賽,令人無法相信。

Brennen Oxford就讀Oyster River高中,他已經連續30.2局無失分,也沒有被打安打,三振46次,只有13次保送。

有趣的是,就算他達成這項紀錄,現場也沒有大肆慶祝,可能大家都習慣了他這樣的表現。

他賽後說:「這應該是我生涯最棒的4場球,但我認為還有進步空間,我對我自己要求很高,我有一些保送,所以永遠有努力的空間。」

他再投2場無安打比賽就能追平美國高中生連續無安打比賽紀錄,這是由Chris Taranto在1961年達成的紀錄,Tom Engle1989年也曾追平此紀錄。

而這兩人職業生涯最高層級都沒上過大聯盟,也許就看Brennen Oxford能否打破這樣的魔咒。

Jr. Brennen Oxford's tosses 4th straight no hitter in 6-0 win over Hollis, yes I said 4th straight! @mwhaley25 @MikeZhe603 @WMUR9_Sports pic.twitter.com/39DTnTGj8M

— OR Bobcats (@ORBobcats) 2017年5月18日