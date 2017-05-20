棒球／這位高中生最強 「牛津弟」連4場投出無安打比賽NOWnews今日新聞 (2017-05-20 10:23)
大聯盟百年歷史已經有295場無安打比賽，但只有Johnny Vander Meer可以完成連續2場「背靠背」無安打比賽，不過美國新罕布夏州這位高中生「牛津弟」Brennen Oxford已經連續4場投出無安打比賽，令人無法相信。
Brennen Oxford就讀Oyster River高中，他已經連續30.2局無失分，也沒有被打安打，三振46次，只有13次保送。
有趣的是，就算他達成這項紀錄，現場也沒有大肆慶祝，可能大家都習慣了他這樣的表現。
他賽後說：「這應該是我生涯最棒的4場球，但我認為還有進步空間，我對我自己要求很高，我有一些保送，所以永遠有努力的空間。」
他再投2場無安打比賽就能追平美國高中生連續無安打比賽紀錄，這是由Chris Taranto在1961年達成的紀錄，Tom Engle1989年也曾追平此紀錄。
而這兩人職業生涯最高層級都沒上過大聯盟，也許就看Brennen Oxford能否打破這樣的魔咒。
Jr. Brennen Oxford's tosses 4th straight no hitter in 6-0 win over Hollis, yes I said 4th straight! @mwhaley25 @MikeZhe603 @WMUR9_Sports pic.twitter.com/39DTnTGj8M— OR Bobcats (@ORBobcats) 2017年5月18日
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