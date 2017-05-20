動畫大師宮崎駿復出 招募新血：需要年輕人的力量NOWnews今日新聞 (2017-05-20 10:24)
動畫大師宮崎駿3年前推出《風起》後宣布退休，讓不少影迷相當惋惜，但昨（19）日吉卜力工作室驚喜發表聲明，宣布宮崎駿將復出，並公開招募新血：「我們需要年輕人的力量。」
吉卜力工作室聲明中透露宮崎駿已經找到下一部動畫長片的題材，但也表示因大師年事已高，「考慮到年齡方面，這應該會是宮崎駿的最後一部作品。」同時也廣招新血，募集動畫及背景美術設計相關人才。
欲應徵者首先得年滿18歲，需提出手繪作品，並經過書面審核以及2次面試後才有機會錄取。錄取後將安排6個月的研修，通過之後才正式加入製作團隊，並簽約3年。預計今年10月新人到位，月薪為20萬日圓（約為新台幣5.4萬元）以上。
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