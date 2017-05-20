《LOL》季中賽淘汰賽：SKT三比零打敗FW晉級決賽北京新浪網 (2017-05-20 10:29)
在今日的《LOL》季中賽半決賽淘汰賽上，SKT以三比零的優勢打敗FW順利晉級決賽，將於22日凌晨對戰WE與G2的勝者，下一場比賽為明（21）日凌晨2：00，WE對戰G2。
首局SKT拿出四保一陣容，bang拿一血后慘遭針對被寒冰神箭法秒殺，但中路團bang連躲技能瘋狂輸出贏下團戰，拿大龍推塔轉線一波拿下比賽。
第二局huni野區擊殺karsa拿一血，天秀小魚人單殺帶線無所不能，視野壓制后迅速拿下大龍，不給FW任何機會再下一城。
第三局SKT賽點局，Maple盧錫安擊殺Faker發條拿下一血，下路再次爆發戰爭，SKT再次打贏擴大優勢，SKT輕鬆拿下大龍，最終3:0斬獲決賽席位，恭喜SKT！
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