新浪科技訊 日期:5月20日上午消息，Uber近期在接受彭博社採訪時承認，過去幾個月在美國某些城市，部分乘客支付的費用與司機收到的車費不對等。

過去一段時間，Uber司機發現，自己收到的車費與乘客支付的車費不一致，而Uber並未對此給出令人滿意的解釋。目前，Uber做出了回應：該公司對部分乘客收取了更高的費用，以獲得收入。

Uber這種新的定價體系被稱作「基於路線的定價」。Uber會首先預測乘客願意支付的價格，隨後再對乘客收費。這與以往模式不同，即根據行駛里程數、行車時長，以及基於供需狀況的倍數來計算車費。

Uber產品負責人丹尼爾-格拉夫（Daniel Graf）表示，Uber利用機器學習技術來估計，對於特定行程，某些群體的用戶願意支付多少費用。例如，即使需求、交通狀況和路程相同，從富人區前往富人區的訂單價格就要比從富人區前往窮人區更貴。

這種定價模式基於Uber去年推出的預先定價功能。Uber會在乘客行程開始之前就先顯示價格，該公司認為這樣做帶來了更好的透明度。不過Uber並沒有透露，如何預先計算這些價格，以及這些價格的計算是否沿用了以往的定價模式。

為了打消司機的疑慮，Uber開始向司機展示乘客每個訂單支付的價格。不過，Uber將停止公佈從中的分成比例。此外，Uber將向司機發送新版服務協議條款，以反映新的定價體系。Uber目前只在14座提供拼車服務的美國城市啟用了新的定價模式。

這種司乘雙方不對等的定價模式或許將成為Uber業務的未來。這將給Uber帶來額外的收入，有助於該公司實現盈利。

格拉夫表示，Uber的定價技術正逐漸變得複雜。他負責了一支由經濟學家和統計學家組成的市場平台團隊。作為谷歌和Twitter前高管，格拉夫認為，金融工程將給Uber帶來競爭優勢，使其勝過Lyft和其他打車平台。Uber表示，這種基於路線的定價模式從去年底開始投入試驗。

「谷歌搜索用起來很簡單，但背後發生的一切非常複雜。」格拉夫表示，「這裏也是同樣。一次行程很簡單。但如果希望整個市場以可持續的方式運行，那麼確實很難。」

在這一過程中，對乘客來說價格將成為「黑盒」。這也使得Uber和司機的關係變得緊張。過去幾年，司機指責Uber在他們本應獲得的收入中進行提成，同時一直用誤導性的說法來敷衍司機。

過去一年，Uber曾表示，司乘雙方價格的不一致是由於價格估計時的不確定性。但實際並非如此，Uber正在有意測試這項技術。Uber司機中的知名博客The Rideshare Guy今年5月公佈了在紐約的一項調研。結果表明，司乘雙方價格不對等的現象廣泛存在。司機對此感到不滿。來自加州Riverside的一名Uber司機克里斯-埃斯特拉達（Chris Estrada）表示：「這是不道德的做法。」

Uber對定價模式的試驗可能將引入新問題。麻省理工學院商學教授克里斯·尼特爾（Chris Knittel）表示，社會可以接受，富人在打車時多付些車費。不過對於低收入地區，如果降低車費的代價是讓人們等待更長時間，那麼將會引發爭議。

這樣的定價模式可能也會令乘客感到不滿。研究Uber的微軟高級研究員格倫-威爾（Glen Weyl）表示：「他們可能會失去用戶的信任。對Uber來說，這是非常危險的時刻。不過，這樣做有著正當的經濟理由。」

Uber的專家仍將繼續對定價模式進行嘗試，致力於實現平衡。格拉夫表示：「如果存在不平衡，那麼我們會製造槓桿，推動人們去重新實現平衡。人們總是會有選擇，從來不可能出現『我必須使用Uber』的情況。」（邱越）