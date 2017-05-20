(中央社訊息服務20170520 09:53:00)為向國際社會彰顯我政府重視全球健康合作及防疫無國界之決心，經駐巴拉圭大使館協調，獲巴國計畫部部長辦公室主任Carlos José Fleitas Rodríguez，以「臺灣有權參與世界衛生大會」為題，撰擬友我專文乙篇，並洽請巴國媒體人脈廣為刊載，業於5月18日分別於巴國第一大報「ABC彩色報」(ABC Color)國際版及第三大報「國家報」(La Nación)評論版以讀者投書名義，刊登相關報導共兩篇。



全文內容摘錄以，世界衛生組織於1948年4月7日成立，係聯合國所屬專門機構，旨在維護人類醫衛及防治全球疾病。本(5)月22至31日將於瑞士日內瓦舉行之第70屆衛生組織大會，係該組織最高決策會議，194會員國齊聚，目的在確立運作宗旨，並通過相關決議原則，以擘劃全球醫衛防治之短、中、長期目標及財政運作。



中華民國雖非世衛組織之會員國，惟(9年前)業以觀察員身分受邀參與該組織之相關技術會議，並為全球疾病防治，以及協助其他國家於該領域之發展諸多貢獻，與世衛組織之宗旨不謀而合。本(2017)年中國大陸以臺灣政府不承認「一個中國」原則，以政治因素阻撓其參加大會，係將全球醫衛置於次要，並罔顧臺灣人民之基本人權。



基於醫衛係不可侵犯之普世人權，復全球疾病防治應超越單一國境，巴拉圭身為國際社會之一份子，應支持臺灣在國際醫衛場域之權利。將臺灣摒除於世衛大會之外，係以政治因素凌駕於醫衛人權之侵害，以現今國際社會之文明發展，臺灣之國際參與似應以全球共存為依歸。



本年正值我與巴拉圭慶祝兩國建交60週年紀念，巴拉圭長期於國際場域為我國際參與執言，兩國邦誼真誠可感。



訊息來源：外交部駐巴拉圭大使館



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