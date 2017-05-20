美國持續暫停對伊朗部分制裁，我商仍需注意與伊朗商業往來風險中央社 (2017-05-20 09:46)
(中央社訊息服務20170520 09:45:29)美國總統川普於106年5月17日簽署備忘錄，持續暫停對伊朗的部分制裁，以符合美、英、法等6國共同與伊朗所簽署減核協議(Joint Comprehensive Plan of Action)之承諾，該協議已於105年1月16日開始執行。惟美國財政部國外資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control)於同日亦將涉及協助伊朗發展導彈之個人及企業列入制裁名單。
美國雖暫停對伊朗之部分制裁，我國廠商仍需注意勿與美國財政部制裁名單內之對象進行商業往來，且不可涉及與伊朗有關之恐怖主義、人權侵犯及導彈發展等活動，以避免與伊朗交易可能衍生的風險。
貿易局發言人：徐副局長大衛 聯絡電話：2397-7103、0978-623-862 電子郵件信箱：dwhsu@trade.gov.tw
業務聯絡人：貿易安全與管控小組陳副執行秘書大明 聯絡電話： 2397-7368、0903-352-967 電子郵件信箱：tmchen@trade.gov.tw
訊息來源：國際貿易局
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