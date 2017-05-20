「農業天然災害現金救助項目及額度」提升位階為該辦法附表中央社 (2017-05-20 09:45)
(中央社訊息服務20170520 09:43:59)有關外界對於本會廢止104年8月26日農輔字第1040022838號令之「農業天然災害現金救助項目及額度」一事，農委會19日表示，「農業天然災害現金救助項目及額度」原係以發布令方式辦理，考量保障農民權益及符合法制規定，因此已於106年5月11日將「農業天然災害現金救助項目及額度」納為農業天然災害救助辦法第6條之附表，農民權益受到保障，不受影響，請大家放心。
訊息來源：行政院農業委員會
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上一則：520到了，該如何表白呢?
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