(中央社訊息服務20170520 09:56:53)寶物藏在資料裡！台電自去年九月開放超過2.4萬高壓AMI用戶去識別化的特定電力資料，舉辦創意應用競賽，徵求各界高手一起發想，20日正式揭曉得獎名單，並在台大集思會議中心舉辦頒獎典禮，由台電公司董事長朱文成出席頒獎，經濟部能源局林全能局長致詞。台電表示，在複雜且龐大的高壓AMI用戶電力資料中，找出「電力之寶」，得獎者的作品展現資料運用的創意，在目前台灣面臨能源轉型的時候，可以讓用戶以更有智慧的方式，追求節能並抑低尖峰用電，也可以讓電力供應者更有效的管理供電。



台電表示，本次競賽共分三組，分別為一般大眾題、專業題校園組，與專業題社會組，各組運用台電提供的11項資料集，包括高壓AMI智慧電表讀表資訊、九大耗能產業與五大服務產業部分用戶代表的去識別化用電資料，以及各行業15分鐘平均用電數據等，進行資料多元運用的創意發想。經過初選與決選，各組選出金銀銅獎與佳作共16件得獎作品。台電強調，得獎者的作品展現資料多元應用的創意，公司會評估後續運用的實用性。



台電指出，本屆得獎作品都相當有趣，像是曾敏傑、張庭耀的「PowerMoney」。任職於軟體資訊業、現年38歲的曾敏傑，是中央大學資管碩士，他與現年28歲、同樣任職於軟體資訊業的台大資工碩士張庭耀，組成「Innovation Daddy」團隊，以「PowerMoney」為題參賽，一舉奪獎。曾敏傑說，他們的設計理念以WEB APP為介面，透過四階段行動促成節電，分別是規劃節電、比較實際節電與規劃節電的差異、參與需量反應，以及節電換獎品的獎勵，吸引民眾節電。未來甚至可以考慮透過擴充設備、利用APP管理用電設備。他指出，台電舉辦這次比賽，「相當有趣」。



其他作品還包括中山大學電機研究所團隊的作品「應用AMI資料確保降壓運轉之電力品質」。一般說來，電壓越高，線損越低，耗能也越多。但降低電壓，會影響電力品質。得獎者的作品透過監測AMI資料，當供電能維持一定的電力品質時，可以降壓運轉，既不影響電力品質，也能減少耗能與線損。台電指出，整體來說，得獎作品反映了在能源轉型與氣候變遷的時代，能源使用者已經體會到節能省電的目標及需求，透過資料多元運用，以有智慧的方式達成節電目標。



台電表示，此次競賽去年9月至12月底進行四個月的徵件，共有123件作品報名，23件進入決選。決選分兩階段，4月起進行為期一個月的網路投票，占評分一成，5月11至12日進行現場簡報審查，占評分九成。最後三組各選出金銀銅獎，以及共七件佳作，共16件得獎作品，其中專業題社會組金獎可獲得20萬元獎金，總計發出超過100萬元的獎金。







訊息來源：台灣電力股份有限公司