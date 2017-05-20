（中央社記者吳家豪台北2017年5月20日電）為什麼網路詐騙集團偏好你的個人資料更勝於信用卡？資安廠商趨勢科技研究發現，地下網路犯罪市場偏好沒有使用期限的搖錢樹，例如身分證件，因為受害者很難變更這些資料。



趨勢科技表示，在面對網路犯罪的無止盡戰爭中，有一半以上的關鍵在於提高大眾對威脅本質的認識。如果電腦使用者能夠更加關心自己在網路上所面對的安全和隱私問題，就更有可能採取行動來降低風險。但總會出現更多需要學習的地方，這是面對像網路犯罪這樣快速發展行業時所會遇到的問題。



比方說，你知道駭客更可能看上你的個人資料（如電子郵件地址、身分證號碼）而不是財務資料嗎？所以隨時保護好這些資料安全是相當重要的事情。



趨勢科技研究發現，65%的電腦感染了惡意軟體。許多人認為這些惡意軟體是為了要竊取財務資料，的確有電腦病毒被設計來專偷信用卡和銀行帳號等資料，但網路詐騙集團發現竊取來的財務資料，可當搖錢樹的有效期限很短。因為一旦受害者發現蛛絲發跡，他們就會打電話給銀行或信用卡組織的詐騙部門，讓駭客或詐騙分子試圖賺錢的行動被阻止。



但另一方面，趨勢科技發現，如果同一個駭客花時間找出並取得可以證明出生日期的證件等個人資料，就可以建立起你全面的「數位身份」。這些在暗網（darkweb）上會更有價值，因為這些資料對受害者來說很難變更，沒有辦法可以改變你的出生日期，因此就更有機會可以從身份詐騙中賺錢。



例如，加入了從地下網路犯罪市場所購買的各種個人資料，詐騙分子可以用你的名義申請信用卡和貸款，提交假報稅單據來退稅，甚至是申請醫療保險。毫無疑問的，這裡需要一個非常進步和專業的網路犯罪黑市，讓駭客可以竊取你的資料後賣給詐騙分子用來進行身份詐騙。



同樣的，勒索病毒（Ransomware）已經變成網路犯罪分子用來從受害者身上快速非法獲利的熱門技術。如果你不幸下載到這惡意軟體，它會搜尋你的個人檔案並進行加密。這代表你永遠無法打開自己的文件和檔案，除非你支付贖金。這就是為什麼確保自己的電腦和行動設備在最新和安全狀態是很重要的，並且要定期備份任何有價值的資料。