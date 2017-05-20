周末來啦，在本周前面5天的戰績榜中，下面這些高手勢必是值得你關注和跟單的。不管是足球還是籃球都是彙集眾多賽事，NBA半決賽繼續登場，歐洲5大聯賽冠軍和升降級球隊歸屬也將出現。盈球的專家和紅人虛位以待，紅單在最近呈現井噴，大家不要錯失最好機會，盈利就在眼前。

足球方面的戰績紅人特別牛氣，特別是2串1高達11連紅的--一起看紅單，他的2串1玩法近14場狂中12個，且又是連續11次命中，這也是近期盈球最驚艷的一個人物，近期跟單的粉絲絕對是做夢都笑。還有幾個老人需要注意，神彩俠侶1的2串19連紅、寒江競千帆的單關9連紅，就算放在全國看都是絕對的佼佼者，大家趕緊去跟單吧!

足球方面要重點介紹下，競彩玩法的北歐風情，他們的準確率在近期高達76%之多;艾保國和吳可薦彩都是10中7的水準，都有70%的準確率，這在足球領域已經是最強的狀態。還有大家最熟悉的呂建軍、魏剛和紅單獵手都至少有65%的數據，絕對都讓人信賴。競彩是大眾玩法，大家可以盡量的來做一些跟單，這些穩定的方案足以讓你盈利。

亞盤方面有幾個牛人還是發揮極好，張達斌老師與北歐風情都各自有71%的準確率，後麵包括陳釗、尚雲龍等老高手皆是有不錯的發揮，這也是筆者長期跟單的對象，大家也不要錯失。大小球的數據一定要關注吳文昊實戰團隊，他們在這玩法中始終保持極好的盈利率，還包括楊冠彪、林勇都是如此，大小球皆是他們的天下。

籃球方面必須重點追逐--鄧偉雄，他近期可是12中10的戰績，返獎率高達146%，真是超級給力。眾多跟單者在近期可謂是收穫頗豐，大家趕緊去關注跟單吧!轉身牛哄哄的大小分玩法相對穩定，這段時間高達82%的準確率，真是讓人信服。還有戰績紅人需要重點跟注2個人，大家的老熟人---體彩king和caesar籃彩，前者是大小分5連紅、後者是讓分玩法5連紅，近期狀態實在太爆。

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