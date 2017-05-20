得天獨厚的自然資源，健康智慧的療養勝地，2017年5月17日-19日，全國各地的吳式太極拳名家雲集於北戴河，舉行全國吳式太極拳峰會。來自全國各地、各支脈的吳式太極拳名家代表、優秀傳人兩百多人參加了峰會。 吳式太極拳峰會為當代吳式太極拳高層次、高水平的研究、交流、發展平台，是「三亞南山」第二屆世界太極文化節重要內容之一。歷時三天的峰會，舉辦了多場豐富多彩的活動，包括太極拳傳承、理法、功技、文化等各個方面，系統展示吳式太極拳的豐富內涵。對於吳式太極拳以及當代太極文化的發展具有重要推動作用。

吳式太極拳峰會由北戴河區人民政府、世界太極拳網、「三亞南山」世界太極文化節組委會聯合主辦，北戴河區體育局承辦，河北省武術協會、北戴河區政府有關領導出席了峰會。吳式太極拳名家張全亮、王大勇、呂德和、梅墨生、馮志明、戰波、修占、馮志明、高壯飛、關振軍等數十位太極名家，以及其他流派的太極名家張茂清、霍培林、胡鳳鳴、李德潤等參加了峰會，峰會由世界太極拳網總編余功保主持。

峰會包括「海濱晨練」、「講武堂」和「演武堂」、「研討會」等環節。17日早晨，各地各流派太極拳名家和秦皇島太極太極拳愛好者一起進行了海濱晨練，迎著朝陽，延著海濱，展現了太極拳天人合一的健康生命境界。「講武堂」上，5月17日下午，在北戴河標誌性風景區鴿子窩舉行了北戴河太極對話和名家太極演練活動。「講武堂」上，眾多太極拳名家名家結合自身數十年的研究成果，進行主題演講和專題研討，細緻講解吳式太極拳要領和原則，技擊和養生原理等，講練結合，親身示範。「演武堂」為太極功技大展示，吳式太極傳人和其他太極流派的代表人物表演傳統太極拳的核心拳、械套路。「研討會」彙集了全國各地吳式太極拳研究論文，是一次高水平的學術交流。

作為峰會的重要內容之一，舉行了「世界太極星光大道」發佈會，介紹了將在2017年9月「三亞南山」世界太極文化節期間，舉辦的世界太極星光大道的有關情況。峰會期間，參會代表和嘉賓還參觀了「世界太極文化巡展——北戴河站」，「世界太極文化巡展」為大型系列太極文化展覽項目，自2016年3月在三亞南山啟動以來，已在國內外多個地方展出，計劃將在未來數年中在全球多個國家進行展覽。