日期:5月20日，東部決賽第2場，凱爾特人主場迎戰騎士。由於右臀部拉傷，凱爾特人當家球星伊賽亞-托馬斯缺席了整個下半場，他今天首發出場18分鐘，6投0中，得到2分，外加6次助攻和3個籃板。

東部決賽第1場，托馬斯在進攻端受到了很大的限制，第四節也沒有發揮，但是這並沒有影響他的信心。賽后，他表示凱爾特人根本不懼怕騎士，第2場會努力贏回來。

本場比賽開始之後，凱爾特人的進攻依然難以打開，要不是傑拉德-格林那兩個三分，凱爾特人的局面會更加難看。作為凱爾特人陣中唯一一個持球點，托馬斯依然遭到騎士的重兵防守，一旦托馬斯突破到禁區，騎士就會雙人包夾，這時候，托馬斯不但沒有好的出手機會，傳球也面臨被斷的風險。

直到第一節還剩6分35秒，托馬斯才利用突破造成TT犯規，並獲得罰球機會。這是他本場的第一次得分，也是第一節唯一的一次得分

機會。這一節，他3投0中，只靠著罰球得到2分。

沒想到，進入第二節之後，騎士開啟了屠殺模式，單節打了綠軍一波40-13，作為綠軍的當家球星和頭號得分手，托馬斯徹底迷失在場上，而且看起來他的右腳有些不適，進攻時無法發力。結果，托馬斯在上半場6投0中，三分2中0，得到2分。

果不其然，下半場開始后，托馬斯並沒有在場上，他的位置由斯瑪特頂替。與此同時，凱爾特人的公關宣布托馬斯右臀部拉傷，下半場不會上場。

這場比賽，托馬斯打了18分鐘，6投0中，得到2分，外加6次助攻和3個籃板。

正所謂「屋漏偏逢連夜雨」，凱爾特人不僅上半場落後41分，而且還傷了一員核心大將。

（羅森）