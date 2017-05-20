[德甲]足球預測分析： 漢堡vs 沃爾夫斯堡

比賽時間：日期:2017年05月20日21:30

傷停匯總：

漢堡

傷停：阿德勒（門將）、埃克達爾（中場）、穆勒（中場）

漢堡目前傷停名單包括門將阿德勒，主力中場埃克達爾以及穆勒。

沃爾夫斯堡

沃爾夫斯堡主目前隊內無傷病。

賽制：德國足球甲級聯賽共由18支球隊組成，採取雙循環賽制（每支球隊分別以主、客場身份和其他球隊交鋒兩次）；自2012-2013賽季開始，德甲第1至3名獲得冠軍聯賽小組賽資格，第4名獲得冠軍聯賽資格賽席位，第5與第6名獲得歐聯杯資格（德國杯冠軍也可以參加歐洲聯賽，而如果德國杯冠軍已經取得歐戰資格，則其名額將讓給德國杯亞軍）；第17與第18名直接降入乙級，第16名與德乙第3名進行降級附加賽。

獵球者分析：

漢堡

漢堡目前戰績是9勝8平16負，積35分排第16位。漢堡與身前的沃爾夫斯堡和奧格斯堡相差兩分，漢堡收官戰情況是，除非贏球才能保級成功，打平或輸球則打附加賽。

上輪比賽，漢堡客場挑戰沙爾克04，漢堡在先丟一球的情況下，直到傷停補時階段，漢堡的前鋒米歇爾-拉索加，才幫助球隊扳平比分。

漢堡本賽季攻防兩端表現都很糟糕，目前總共打入31球，丟60球；進球數只比排名墊底的達姆斯塔特多，鋒線球員只有伍德進球最多，其他幾名前鋒均無多大作為，漢堡中場還是有一定競爭力，穆勒、科斯蒂奇都有把控比賽能力，但穆勒的傷缺給球隊帶來一定影響；

漢堡最糟糕的是防守，漢堡是德甲丟球第二多球隊，馬夫拉伊在場上更像是在打醬油，而帕帕多普洛斯衝上去參與進攻后不能及時回撤；總之漢堡後防存在諸多問題。

此役漢堡主場迎戰保級競爭對手沃爾夫斯堡，該場比賽可以說是你死我活的鬥爭，兩隊都會全力以赴爭勝。

沃爾夫斯堡

沃爾夫斯堡目前戰績是10勝7平16負，積37分排第15位。沃爾夫斯堡比身後降級附加區的漢堡領先兩分，該場比賽沃爾夫斯堡取勝或打平則保級，若戰敗，則看奧格斯堡戰況，如果奧格斯堡也戰敗，則兩隊看凈勝球；奧格斯堡目前也只比沃爾夫斯堡多一個凈勝球；此役對陣將漢堡是一場生死戰。

上輪比賽沃爾夫斯堡主場迎戰門興，沃爾夫斯堡在率先丟一球的情況下，在下半場憑藉馬里奧-戈麥斯的進球扳平比分，兩隊最終1-1打平，沃爾夫斯堡拿到關鍵一分。

本賽季沃爾夫斯堡在場上沒有什麼優勢特點，但兩翼的防守糟糕；布魯馬和羅德里格斯等人衝上去進攻后不能及時撤回，造成後防漏洞過大；此外，沃爾夫斯堡邊衛里卡多-羅德里格斯可能在今夏離隊。

最後一輪與漢堡的生死之戰雖然沃爾夫斯堡只需要一場平局就能成功上岸，但全隊上下依然希望用一場勝利結束本賽季。

獵球者數據：

漢堡

漢堡最近5場比賽成績是2平3負。

漢堡最近5個主場成績為3勝1平1負。

漢堡過去2場對陣沃爾夫斯堡均落敗。

沃爾夫斯堡

沃爾夫斯堡最近5場比賽成績是2勝1平2負。

沃爾夫斯堡最近4個客戰戰績是1勝1平2負。

沃爾夫斯堡最近10場比賽有7場出現2球或以上大球。

編輯：獵球者-綠茵戰神