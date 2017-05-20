日期:5月20日消息，率領山東隊折戟全運預賽附加賽后，李楠帶著壓力來到國家隊，成為中國男籃紅隊的主教練。近日，他接受了央視採訪，談到了對於新崗位新工作的一些感受。

男籃藍隊主教練在接受央視採訪時談到了壓力，杜鋒壓力大，李楠壓力也很大。從球員到國家隊助理教練，再到國家隊的主教練，李楠實現了執教生涯的一次飛躍。相對於杜鋒在CBA執教過幾個賽季，而且拿過總冠軍，李楠退役后很長時間都是擔任助理教練的角色，對他而言，主教練的工作責任和壓力都遠遠重於當助理教練。

「感覺壓力確實是挺大的，之前都是做助理教練，這次成為主教練的感覺一個是壓力，再有一個就是責任。責任大了之後，作為主教練在方方面面都需要考慮的更加全面，不能像以前當助理教練的時候，只是單純去幫主教練把訓練的工作做好，做好和球員的溝通就行了。從全局上來說，對我現在也是一個鍛煉和考驗。」李楠說，「打球確實對來說最容易，從年輕隊員到老隊員，跟著國家隊也經歷了很多大賽，但是現在從球員過渡到教練了，也會有一個過渡期，跟著宮指導（宮魯鳴）這三年，感覺更上路了一些，」

李楠：「作為我現在來說，從助教過渡到主教練，剛才我也說了，責任和壓力都更大了，從訓練到管理和比賽的方式，怎麼去找到最適合這批球員的，把大家的積極性調動起來，讓他們從內心愿意為國效力，然後其他的才能談到技戰術，這是我的責任和任務。」

相比於杜鋒執教的藍隊，李楠率領的紅隊更年輕，95后的球員更多，作為主教練如何調教好這批年輕人，調動他們的積極性？畢竟兩支國家隊，一共有44名球員，在2019年兩隊合為一隊時球員註定要淘汰一批，李楠表示：「我給他們灌輸的首先是你要敢於挑戰老隊員，主力隊員，位置不是別人給你讓出來的，是你要敢想敢做，去接近這個目標，調動年輕人的積極性發揮他們的特質。」

6月13日，李楠執教的中國男籃紅隊將在大連與伊朗隊進行熱身賽，屆時，李楠將上演執教國家隊的首秀。

（勿忘初衷）