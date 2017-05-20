日期:2017年5月20日周六競彩開76場比賽，德甲最後一輪，冠軍沒了懸念但是歐戰資格競爭還尚未落定，多特和霍芬海姆同分將為一個歐冠直接參賽資格的競爭，兩隊的目的很明顯就是全力取勝並拿下更多凈勝球；漢堡與沃爾夫的保級大戰預計會異常慘烈，漢堡必須取勝才能保級否則再次參加附加賽，沃爾夫不敗即可保級成功，輸球則要參加附加賽。帶來以下四場比賽分析：

周六017 德甲 多特蒙德vs不來梅

多特蒙德目前和第4的霍芬海姆同分但是凈勝球稍佔優勢排名第3，這兩個名次之間是前者直接進入歐冠小組賽，後者還需要打一輪附加賽。多特本賽季戰罷的16個主場12勝4平保持不敗，得失球37:9攻守俱佳。而來訪的不來梅兩連敗后已經失去了競爭歐戰資格的機會，過去10次對陣多特戰績1勝1平8負明顯處於劣勢。

戰罷的33輪聯賽，多特場均15次射門轉化2.1個進球，不來梅場均11次射門轉化1.8個進球，後者射門效率更高。場均控球率59%：45%多特高出14個百分點，場均傳球成功率82%：74%多特高出8個百分點。亞盤即時盤位開到了主讓兩球兩球半深盤，競彩投注建議主讓兩球勝平。

周六022 德甲 漢堡vs沃爾夫

這場保級大戰預計會非常慘烈，漢堡贏球則成功保級，沃爾夫需要去打附加賽，沃爾夫斯堡不敗則成功保級。過去的10次交手漢堡的戰績5平5負還未嘗勝績。

戰罷的33輪聯賽，漢堡場均11次射門轉化0.9個進球，沃爾夫場均13次射門轉化1個進球，漢堡射門效率略高。場均控球率45%：51%，場均傳球成功率66%：79%，沃爾夫傳控佔優。亞盤開平手盤，競彩投注建議主隊讓球負。

周六033 意甲 切沃vs羅馬

切沃已經保級成功，最近10輪才贏了兩場比賽，他們已經連續3個賽季遭遇羅馬不勝。而羅馬目前正與那不勒斯殊死爭奪聯賽亞軍的席位，最近10場比賽羅馬只輸了一場，本輪拿下然後他們最後一輪的對手是熱那亞基本可以確保聯賽第二。

戰罷的36輪聯賽，切沃場均11次射門轉化1.1個進球，羅馬場均18次射門轉化2.3個進球，射門效率羅馬略高。場均控球率47%：55%，場均傳球成功率77%：83%，羅馬傳控佔優。亞盤開客讓兩球低水，競彩投注建議主隊受讓兩球平負。

周六044 意甲 那不勒斯vs佛羅倫薩

那不勒斯又是一波超過10場不敗的強勁走勢，不過積分榜上他們仍落後羅馬1分位居第三，他們能做的就是贏下最後兩輪比賽然後等待羅馬犯錯，過去的10次交手那不勒斯6勝3平1負佔據絕對優勢。佛羅倫薩雖然還有希望拿到一個下賽季歐聯資格，不過他們客場戰績稍顯疲軟，本場主力中場瓦萊羅和主力後衛阿斯托里雙雙停賽影響不小。

戰罷的36輪聯賽，那不勒斯場均18次射門轉化2.4個進球，佛羅倫薩場均16次射門轉化1.7個進球，那不勒斯射門效率最高。場均控球率59%：55%，場均傳球成功率87%：84%，那不勒斯傳控佔優。亞盤開到主讓球半低水，競彩投注建議主讓一球勝。

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