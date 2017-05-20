現世界第一安迪-穆雷本賽季表現相當糟糕，在羅馬賽剛一亮相就被本土選手、新晉爸爸弗格尼尼淘汰。持續的低迷表現與上賽季的高歌猛進形成了鮮明的對比。對此，英國媒體《sportskeeda》分析了目前英國人狀態陷入苦苦掙扎的5個原因。

1、缺乏信心

在今年遭遇一系列開局失利后，善變且非常情緒化的穆雷已經開始在球場上跟他的脾氣較勁了。

為戰勝德約科維奇攀上世界第一寶座，穆雷克服了看似難以逾越的障礙。然而如今，他卻掙扎在巡迴賽的前幾輪。他今年只打進了2項決賽，奪得了1次冠軍，而此後，他經常在第2輪(作為頭號種子首輪全部輪空)、第3輪和1/4決賽止步。

那些重複的失利會對球員造成影響，穆雷亦是如此。缺乏自信可能對頂級球員是致命的，這可能已經發生在了蘇格蘭人身上，以致他目前舉步維艱。

2、冠軍的壓力和世界第一的重負

世界第一也許是個偉大的頭銜——2016年底，穆雷用其非凡的狀態和穩定性超越了小德實現了這一目標。但，那是因為他抓住了小德法網奪冠后的低迷，而慢慢蠶食掉了對手的領先優勢。

另外，球迷和觀眾——更不用說球員本人——都將會把延續2016的優異表現化為對穆雷的壓力，這本身就可能會影響他。

3、教練問題

去年5月，穆雷與合作近2年的教練毛瑞斯莫「分手」，並與前教練伊萬-倫德爾重新合作。倫德爾並不像毛瑞斯莫一樣，他從不陪穆雷旅行參賽。

倫德爾的訓練方法據說也很強硬，而穆雷則比較容易發脾氣，這或許會火上澆油。他們沒有那麼多時間在一起旅行，教練傑米-德爾加多則一直陪著他比賽。

由於分歧，他們已經分開過一次，而這些分歧則可能再次出現。

4、傷病

今年，穆雷遭遇了一系列傷病困擾：除反覆發作的肘傷外，他還經常感冒發燒。在邁阿密大師賽前，他肘部撕裂；而隨後遭遇的帶狀皰疹更讓他痛苦不堪。作為成年人的水痘癥狀，帶狀皰疹恢復起來會更慢。嚴重的病痛無疑會影響30歲的他正常參賽的表現。

作為1歲孩子的父親，穆雷也不得不照顧患病的孩子——而他本人也遭遇了幾次流感侵襲，這些無疑都會讓他的體能水平下降。身體恢復的時間對頂級球員來說是必不可少的。

5、職業倦怠

不斷朝著目標高強度的工作會讓人產生身心倦怠。多年來，穆雷幾乎是以機械的方式不斷提高自己。

這種持續的努力，或許比他本人期望得到的回報更少——儘管他在2016年贏得了很多冠軍，但這很可能導致了他的極度疲勞。

前世界第一納達爾承認去年是他的「間歇期」，這導致他失去了在場上戰鬥的精神和堅持比賽的基本要素。輸給弗格尼尼的穆雷看起來就是被某種東西控制，而無法輕鬆地把自己的優勢發揮出來。

在最糟的比賽中保持戰鬥的韌性——這本來是穆雷的標誌——最近已在比賽中消失了，這暗示著他可能已經精疲力盡，過了黃金時代。

(月光)