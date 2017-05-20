[天天盈球]20日同賠匯總：科隆末輪不放水北京新浪網 (2017-05-20 10:08)
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周六016 德甲 科隆vs美因茨
表中三家公司同賠下該項賽事下主勝概率70.8%，全部賽事下主勝概率56.3%，同賠指向本場主勝做膽。
周六018 德甲 門興vs達姆斯塔
表中三家公司同賠下該項賽事下主勝概率75%，全部賽事下主勝概72.6%，同賠指向本場比賽主勝做膽。
周六023 德甲 柏林赫塔vs勒沃庫森
表中三家公司同賠下該項賽事下主隊不敗概率90.3%，全部賽事下主隊不敗概率78.3%，同賠指向本場主隊不敗。
周六039 西甲 拉科vs拉斯帕
表中三家公司同賠下該項賽事下主勝概率66.7%，全部賽事下主勝概率58.1%，本場同賠指向主勝做膽。
2串1投注建議：周六018不讓球勝＋周六039不讓球勝
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