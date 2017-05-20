[意甲]足球預測分析：切沃vs羅馬

開賽時間：日期:2017年5月21日00：00

獵球者分析

切沃

切沃目前意甲聯賽36輪戰罷，12勝7平17負，打進40球丟55球，積43分排在聯賽第13的位置，在聯賽還剩2輪的情況下，領先降級區12分，提前保級而又無望爭取歐戰資格讓球隊在最近的比賽中發揮並不穩定。

切沃最近狀態不佳，最近8輪聯賽球隊輸掉了其中5場。並且這5場比賽球隊球隊都被對手打進至少兩粒進球，球隊防守端發揮較差。

切沃上一輪聯賽客場面對桑普多利亞上半場11分鐘對手率先取得領先，並將領先優勢保持到了下半場。下半場易邊再戰，開場不足1分鐘因格萊賽就幫助客隊將比分扳平。之後的比賽兩支球隊互有攻守但始終都無法攻破對手的大門。最終客場作戰的切沃1:1戰平對手，最近兩輪聯賽都遭遇1:1的平局。

切沃目前陣中共有3名傷員無法參加本場比賽，其中包括了34歲的後防老將斯伯利、賽季報銷的31歲鋒線老將梅喬里尼以及30歲的中場老將赫特馬伊。多名老將的缺席對於球隊最後兩輪的人員選擇存在一定的影響。

羅馬

羅馬目前意甲聯賽36輪戰罷，26勝3平7負，打進82球丟33球，積81分排在聯賽第2的位置，距離聯賽榜首球隊尤文圖斯還有4分的分差，球隊只能指望爭冠對手尤文圖斯在最後兩場比賽中一場不勝才有機會逆轉奪冠。

羅馬最近狀態火熱，最近11輪聯賽球隊只輸掉了其中一場，並且球隊贏下的9場比賽都能夠打進至少兩粒進球，哲科火熱的狀態也使得球隊進攻端所向披靡。

羅馬上一輪聯賽主場面對尤文圖斯，本場比賽球隊必須取勝才能保有爭冠的可能性。上半場21分鐘，對手率先打破僵局，不過僅僅4分鐘之後德羅西的兩連擊就幫助羅馬將比分扳平。下半場易邊再戰，56分鐘沙拉維小角度的進球則讓球隊完成逆轉，而65分鐘納因格蘭的進球則幫助主隊徹底鎖定勝局。最終主場作戰的羅馬在對手為義大利杯決賽留力的情況下3:1戰勝對手，與對手的積分分差縮小到了4分，球隊剩下的兩輪聯賽必須拿到4分還得保證對手不得分的情況下才有可能後來居上拿到冠軍。

羅馬頭號射手哲科目前出場35場能打進27球，排在意甲聯賽射手榜的首位，如果球員能夠繼續延續之前的比賽狀態，那麼這位31歲的波黑射手很有可能在賽季結束獲得本賽季意甲聯賽的金靴獎杯。

歷史戰績方面，羅馬最近6次面對切沃4勝2平保持不敗，其中球隊最近3次面對對手都能夠打進3粒進球，進攻端總有不錯的發揮。

羅馬新任體育總監蒙奇日前宣布，球隊隊長，同時也是羅馬城的傳奇球員托蒂將在本賽季結束之後宣布退役，現年40歲的托蒂在1992年就完成了代表羅馬一線隊的首秀，並在羅馬效力了25年，球隊希望能以一個好的成績給這位傳奇隊長一個完美的句號。

羅馬目前傷病情況並不嚴重，球隊只有26歲的義大利中場弗洛倫齊繼續因傷無緣本場比賽，而哲科以及斯特魯曼的復出多少讓球隊對於本場比賽的結果能夠更具信心。

獵球者數據

切沃

球隊最近6次面對羅馬難求一勝。

球隊最近3輪聯賽保持不敗。

羅馬

球隊最近6輪聯賽客場都在中場休息時比分領先，最終也贏下了比賽。

球隊最近5輪聯賽客場都能夠打進至少3粒進球。

球隊最近6輪聯賽客場保持連勝。

（小編：獵球者-尼想）