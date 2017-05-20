[意甲]足球預測分析：那不勒斯vs佛羅倫薩

開賽時間：日期:2017年5月21日02：45

獵球者分析

那不勒斯

那不勒斯目前意甲聯賽36輪戰罷，24勝8平4負，打進86球丟36球，積80分排在聯賽第3的位置，在聯賽只剩2輪的情況下，僅僅落後直接晉級歐冠區1分，差距並不是很大，同時領先聯賽第4的拉齊奧10分，歐冠名額穩固。

那不勒斯是意甲聯賽目前為止攻擊力最強的球隊，36場比賽一共打進了86粒進球，比攻擊力第二高的球隊還要多4球。球隊攻擊力主要集中在前場的四名主力球員上，一共打進了65球佔全隊進球的四分之三還要多。

那不勒斯最近狀態火熱，雖然在義大利杯的比賽中被尤文圖斯淘汰出局，但聯賽中球隊已經連續9輪不敗。並且這9場比賽球隊有5場都能夠零封對手，有7場都能打進至少兩粒進球，攻防兩端都有著不錯的發揮。

那不勒斯上一輪聯賽客場面對都靈，開場僅僅7分鐘卡列洪就接阿蘭的進球率先取得進球，並將1球的領先優勢保持到了下半場。下半場易邊再戰，60分鐘因西涅幫助球隊將比分擴大，72分鐘默滕斯也在本場比賽完成破門，之後的6分鐘那不勒斯再入兩球徹底鎖定勝局，最終客場作戰的那不勒斯5:0大勝對手，繼續緊緊咬住與前兩名球隊的分數差距，同時仍然保有奪冠的可能。

那不勒斯日前剛剛宣布，與球隊義大利國腳，球隊目前二號射手因西涅續約5年，合同期至2022年。現年25歲的因西涅司職左邊鋒，本賽季代表那不勒斯出場44場比賽打進17球並貢獻10次助攻，效率極高。

歷史戰績方面，那不勒斯最近6次面對佛羅倫薩4勝2平保持不敗，並且球隊3次主場作戰都能夠取得最後的勝利，並且其中有兩場都能夠零封對手。

傷停方面，那不勒斯目前人員齊整，所有球員都能夠在本場比賽中出場比賽，這對於球隊聯賽收官階段的人員選擇以及戰術安排上都是極大的利好條件。

佛羅倫薩

佛羅倫薩目前意甲聯賽36輪戰罷，16勝11平9負，打進60球丟51球，積59分排在聯賽第7的位置，在聯賽還剩2輪的情況下，距離歐戰區只有1分的分差，在爭奪歐戰資格的對手都不再狀態的情況下，球隊渴望通過最後兩場比賽來奪取下賽季的歐戰資格。

佛羅倫薩最近戰績優異，最近4場比賽球隊只輸掉了其中1場，不過這4場比賽球隊都被對手打進至少兩粒進球，防守端漏洞依舊很大。

佛羅倫薩上一輪聯賽主場面對拉齊奧，兩支球隊都沒能在上半場取得進球。下半場易邊再戰，55分鐘對手率先取得領先，67分鐘巴巴卡接貝西諾的助攻將比分扳平，73分鐘卡利尼奇再入一球將比分反超，76分鐘對手送上烏龍大禮幫助主隊將比分擴大，雖然對手在81分鐘再入一球，但之後的比賽佛羅倫薩在沒有給對手太多的機會。最終主場作戰的佛羅倫薩3:2戰勝對手，在競爭對手接連失分的情況下與歐戰區的積分差距縮小到了1分。

佛羅倫薩是意甲聯賽目前為止搶斷次數最少的球隊，35場比賽過後只完成了398次成功的搶斷，球隊更偏向於回收站位防守，而並不盲目上搶。不過這也使得球隊成為聯賽前10球隊中丟球第二多的球隊，防守端並不能讓人放心。

佛羅倫薩傷病控制不錯，並沒有球員因傷缺席本場比賽。不過球隊主力後衛阿斯托里以及主力中場巴萊羅都將在本場比賽遭遇停賽，這對於佛羅倫薩來說影響很大。

獵球者數據

那不勒斯

球隊最近27輪聯賽只輸掉了其中2場。

球隊最近6輪聯賽有5場交戰雙方的總進球都超過2.5球。

球隊最近3輪聯賽保持連勝。

佛羅倫薩

球隊最近6輪聯賽都被打進至少2粒進球。

球隊最近6次面對那不勒斯難求一勝。