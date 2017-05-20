[小刀匯]競彩足球推薦：阿拉維斯全身而退北京新浪網 (2017-05-20 10:11)
西甲最後一輪，兩支升班馬，萊加內斯主場迎戰阿拉維斯的比賽，將於日期:明天凌晨01:00在穆尼西帕爾?德?布塔克球場展開爭奪，萊加內斯提前保級成功，無欲無求，阿拉維斯仍要為國王杯決賽保持狀態，戰意方面，阿拉維斯無疑是更勝一籌。
萊加內斯上一輪客場1比1戰平畢爾巴鄂競技，在征戰西甲的首個賽季，最終提前一輪保級成功，作為一支首次登陸西甲舞台的球隊，能留在西甲就是最大的成功，本場比賽，在保級成功的情緒之中，球隊仍保留多少戰鬥意志尚不明朗，不過最近兩個主場全部取勝，彰顯了穩健的狀態。
阿拉維斯同樣作為升班馬，整體表現明顯優於萊加內斯，不僅早早成功保級，更是一路過關斬將挺進國王杯決賽，球隊近期狀態穩定，最近六輪聯賽4勝2平保持不敗，為國王杯決賽保持狀態的意圖路人皆知，在僅有一周國王杯決賽就要到來的情況下，本場比賽，想必球隊不會放鬆，爭取勝利依然應該是題中之義。
近10次交鋒，萊加內斯2勝5平3負，基本旗鼓相當，不過最近四次面對阿拉維斯2勝2平未嘗敗績，近四個主場同樣保持不敗。
平均賠率2.04 3.31 3.55後期主勝位置走低，在兩隊都有一定拉動能力的情況下，誘導主勝的嫌疑頗重，亞盤萊加內斯讓平半低水來到半球高水，同樣有強拉上盤的嫌疑，綜合來看，阿拉維斯不敗可期，平局首選。
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推薦：客隊不敗
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