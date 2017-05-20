金拐福彩3D第17133期預測：包星定位個位2北京新浪網 (2017-05-20 10:13)
上期第132期開獎：556
第133期分析
【形態】
①大小分析; 形態為0小3大,本期重點關注2小1大。
②奇偶分析：形態為1偶2奇，本期看好偶數出號，重點關注碼2出號，
判斷主要形態為：重點1偶2奇。
③012路分析：為0路出1個，1路出0個，2路出2個；本期看好2路球出號，關注2碼，
綜合分析看好,022路組合出號。
④質合分析：形態為2質1合，本期判斷，看好質數出號，重點關注2配5出號，
關注2質1合，
1.膽碼 2
2.分解式0156---234789
3.二碼組合25
4.跨度看好37----3
5.和尾看好06----0
6.條件--**2
【號碼推薦】
1.直選複式
百位157
十位039
個位248
2.五碼複式(含組三)02359
3.膽2——拖碼0359
（彩票寶）
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